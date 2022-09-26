想出國被極端氣候打敗？！歐洲這些人氣景點變地雷

當台灣人迎接「0+7」新制準備出國，可知道全球極端氣候正顛覆旅遊業？像是英國極端高溫熱到機場跑道融化，南歐各國更是野火頻傳。當地旅遊業者已經呼籲遊客，由於高溫災害太多，近期要跳過這些城市與地區，以免遊興被打壞，不少竟是以往人氣首選。

因疫情憋了兩年的旅遊慾望在今夏全面爆發，歐洲各大機場人潮滿滿，一架又一架的飛機將旅客送往他們期待已久的渡假勝地。只是今年，旅遊似乎與過往有些不同。

一波波熱浪在熱門觀光景點肆虐，城堡、洋樓的景象因為高溫產生扭曲，正午大街上的行人寥寥無幾，拿著剛購買的gelato踏出店門，下一秒冰淇淋正以光速融化在你的手上。

極端高溫問題在南歐已越演越烈，而熱傷害事件更是層出不窮。在西班牙，6、7月便已有千人死於熱衰竭併發症，葡萄牙也有200多人因熱傷害去世。西班牙政府為避免死傷增加，除了宣導民眾因注意避免過度曝曬，更下令限制部分高風險的旅遊行程，如中午時段的巴賽隆納徒步導覽。

拍照熱點米蘭景觀噴泉，竟鬧乾旱

當極端高溫儼然成為致命殺手，乾旱、野火又因連鎖效應相繼報到，截至八月，葡萄牙已發生43起野火事件（往年的平均數字為11起），許多觀光露營地與戶外遊樂區都遭受波及，當地的觀光產業也大受影響。

而義大利政府為了因應波河缺水危機，要求全國大限水，除了要求美髮業減少洗頭用水，連米蘭著名的景觀噴泉都被下了禁水令，昔日壯觀榮景難見。

當旅遊熱點已經熱到快要中暑，許多旅遊業已經開始協助顧客將行程調整得更加涼爽宜人。根據《紐約時報》，歐洲的旅遊業者已開始收到「跳過羅馬，選擇一個更容易到達海灘的城市」的要求，令他們直呼前所未見。

消暑北歐大城變熱門

除了避開酷熱的城市、增加海灘活動、將戶外行程安排在涼爽的夜晚時段，旅遊熱門行程也開始向北轉移，阿姆斯特丹、哥本哈根等過往非暑期旅遊首選的城市，在熱浪步步進逼下，成為歐洲旅人最新的避暑勝地。

業者也預估，未來夏季旅遊潮將延長，若明後年有旅遊計劃，建議可挑選淡旺季之間的「平季（shoulder season）」，即4月和10月，而非過往的5月和9月。

最美海灘快消失，冬季恐將無雪可滑

然而，極端氣候對旅遊的影響不僅如此。全球暖化造成的海平面上升，已開始吞噬西班牙馬略卡（Mallorca）最漂亮的海灘之一Es Trenc，過去在19世紀中期由獨裁者佛朗哥（Francisco Franco）建造的水泥碉堡現已矗立在沙灘上，裸露出海岸被侵蝕的事實。

7月3日，義大利北部旅遊旺點馬爾莫拉達峰（Marmolada）也發生冰川融化事件，11名遊客慘遭砸死，8名受傷，是近年阿爾卑斯山周圍發生最嚴重的事故。此外，亞洲冰山也開始出現融冰危機，7月8日吉爾吉斯（Kyrgyzstan）伊賽克湖（Issyk-Kul）附近發生雪崩，一隊登山旅遊團目擊整段駭人過程，團員更表示「要是再多往前走5分鐘的路程，我們之中可能無人生還。」

氣候暖化除了讓夏季旅遊越來越酷熱難耐，恐怕也將打擊到冬季的滑雪旅行，當高山降雪量減少，滑雪景點將面臨消失危機。

為補足降低的雪量，阿爾卑斯山脈、義大利北區山脈已開始採用人工造雪，但義大利南提洛（South Tyrol）的觀光部長舒勒（Arnold Schuler）也警告，人造雪地仍需要在低溫的環境下才可維持冰凍，而當地已經有部分地區受冰川融化影響，無法全年滑雪。

報復性出遊前，別忘了關懷地球

旅遊是現代人相當喜愛的休閒娛樂，但同時巨量的碳排也讓地球難以負擔。《衛報》去年便報導了一系列旅遊勝地的今昔對比，氣候變遷的肆虐痕跡清晰可見。若人們未來仍想前往從小到大習慣的渡假勝地，或一探風景絕美的人間仙境，相對應的改善行動已刻不容緩。

（本文出自2022.9.23《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）