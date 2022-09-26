宜居沖繩正夯！為何它是日本唯一人口成長？

日本直擊〉海洋學校年輕人、熱愛潛水的台灣醫生、喜歡美食的香港夫妻，在沖繩停留期間遇上COVID-19動彈不得。這近1000多個日子過得並不廢，年輕人利用機會考上水上摩托車駕照，台灣醫生斜槓做中小企業轉型顧問，香港夫妻開了民宿接著開餐廳，都計畫長住在這個「亞洲夏威夷」。

沖繩的藍，永遠比你想像中的藍還要藍，令人壓力釋放。

26歲的何翰宗站在島嶼中部、擁有多處網紅景點的讀谷村眺望遠方，總是被這一望無際的藍天藍海所感動。「看到美麗的風景近在咫尺，覺得今天又被醍醐灌頂了。」

畢業於台北海洋科技大學海洋運動系，大四申請到沖繩的「縱橫四海」潛水店實習。當完兵，思索人生該何去何從時，沖繩二字便印記鮮明地浮現腦海。退伍後毅然決定前進沖繩，也沒遇到太高門檻，幸運被縱橫四海潛水店錄取，擔任潛水教練。

悠閒度日，已經深入這個社會的肌理。

「不管是環境，或是工作發展機會，我都非常感興趣，」何翰宗笑如陽光般燦爛，直說，好喜歡這邊的慢生活，一個沒被鋼筋水泥密封的城市，不必擔心找不到好工作，無須煩憂辦公室政治成為吃土族，不缺錢，也不缺時間做想做的事。

尤其是沖繩人的熱情，跟印象中保守的日本民族性大相逕庭──好客，有任何問題總是不吝嗇協助，心很快有了落腳處：「對我來說，是一種很棒的成長跟經驗。」

不必等到財富自由才能置產

普通的個體，只做了一個正確的選擇，居然也傳奇擺脫了年輕世代的宿命──原本家境普普的他，如今買得起房子了，而且是獨棟透天。

以當下的薪資水準，何翰宗預估沖繩一棟美式庭院洋房，折合台幣售價約為800～1000萬元，貸款20、30年左右可以還清。

有能力置產，一大關鍵是近些日子日圓「跌跌不休」，加上日本貨幣政策向降息傾斜，無須雄厚財力便能購得安樂窩。

他已經規劃看房行程，與在日本結識戀愛的台灣女友，商量結婚永住日本的打算。「一切都是很穩定在往上走，我沒有離開的理由，沖繩對我是一個最好的地方。」

何翰宗能無痛融入異國生活，要歸功於遇上貴人，一位立志在人生50歲時捨棄醫生高薪的日籍台裔第四代，另一個滿心嚮往沖繩魅力的傻子，正是「縱橫四海」潛水店的老闆王偉谷。

做為「資深島民」，王偉谷完全融入了在地生活圈，憑藉超強的人脈圈，一面提供台灣學生到沖繩實習的機會，一面幫助讀谷村的都屋港漁會做地方創生，比琉球土著還像琉球土著。

移居沖繩的好，或許一個母親為小孩著想的心最能體會。

住過廈門11年的台灣人周秀玲，數次到沖繩遊玩後非常喜歡，跳島至石垣島感覺更棒，獨子是幼稚園中班，竟就異想天開詢問：「我們住這裡好不好？」

沖繩宜居，無論是公園或海邊，周秀玲都能放心讓小朋友雙腳踏在沙灘上，不必擔心踩到玻璃渣和寶特瓶碎片，於是規劃在2020的2月先帶小孩搬到沖繩。豈料隔月就遇上百年瘟疫，整整3年沒法回台灣，先生也直到2022年3月赴日簽證鬆綁才過來全家團聚。

剛到沖繩的前八個月，認識不到五個台灣人，雖然日文不精通，卻一點也不妨礙她在沖繩著名的觀光景點「國際通」出道營業，開一間台灣人的柑仔店，專賣台灣鳳梨、貢丸、蛋餅皮、蘿蔔糕等。開幕初期，竟然一票台灣人現身捧場。

「都是來一解鄉愁的，」周秀玲戲稱台灣人團結力量大，或許是沖繩沒有心機的生活氣氛，讓彼此更親近。現在她的店宛如里長辦公室，成為移居沖繩的台灣人發布吃喝玩樂訊息的集散地。

生路還是死路，似乎最終取決於思路。

儘管和老公被迫分居兩年多，她從不後悔帶著小孩搬到沖繩，因為每天都有新的「島生活」，雖然沖繩如此之小，但是說走就走，每天能看的景象都不一樣，某一日突然發現退潮後大片海床裸露，竟可一路帶著小孩逕直走到海中央。

日本唯一人口增加的縣

根據日本總務2022年最新公布的人口動態調查結果顯示，截至2022年1月1日，日本總人口約為1.23億人，連續13年負增長。同時，東京26年來首次出現人口數量下滑。在日本47個都道府縣中，只有沖繩縣的人口出現增加。

2021年，沖繩人口增加了186人，數量不多，但看在其它少子高齡化形勢嚴峻的日本地方政府眼裡，卻是羨慕不已。

王偉谷觀察到，愈來愈多外來移民湧入沖繩，尤其是反送中事件後，常會接到香港朋友的電話，情商為香港朋友介紹沖繩的房子。而上海在2022年4月封城近兩個月後，也有中國大陸的朋友探聽到沖繩拿經營簽證的細節。

日本英文媒體《日本時報》也報導，自2019年「反送中」運動及2020年「港區國安法」實施後，希望移居至沖繩縣居住的港人愈來愈多。這些決意離港的人辭去工作、賣掉房子「來去日本」。

70歲開始做餘生最重要的事情

快70歲的王太太，戲稱自己是「台灣西門町女生外銷（嫁）去香港，又出口到沖繩」的異鄉人，全家在6年前移民沖繩。在深圳開過服裝代工廠，小孩在澳洲住過11年，見識過先進國家的繁華昌盛，最後選擇落腳在這個「亞洲夏威夷」。

移民沖繩之前，夫妻兩人就超愛沖繩，平均每年造訪4次，一連6年雷打不動，原因之一竟是因為美食。

「那時候來這裡吃和牛，只要香港1／3的價格就可以吃到，」王太太每說一句，就樂呵呵笑出聲。現在和牛漲價，價格大約差一半，卻也是便宜：「所以我們在這裡吃和牛都沒在客氣的。」

從純旅遊變成安居樂業，是兒子像哥倫布發現新大陸般，確認了沖繩的痛苦指數超低，唯一的專業技能要求是懂得享受生活，花費少，鼓吹兩老一起「來去沖繩」。買了一間房子改裝成民宿營生，兒子則負責租車店和網店，專賣沖繩潮服給全世界的年輕人，月收入竟達數十萬日圓。

疫情一起，民宿和租車店沒人光顧，王太太好好利用了日本政府的「事業復甦支援金」，張羅開間新的餐廳，親自實踐多年的吃貨經驗，預計2022年10月開幕，剛好迎接日本徹底解封國境。夫妻倆喜孜孜，每遇上一個新認識的華人可以嗨上一整天。

白沙、椰林、藍天白雲，沖繩符合海灘渡假的所有想像，到此一遊就會愛上，很多人因為到沖繩旅遊，動了長住的念頭。更棒的是，沖繩也寬容地接納了所有追夢的人。

（本文出自2022.9.21《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）