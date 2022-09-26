爆炸性增強！ 超級颱風「諾盧」恐引發山崩、暴潮 菲呂宋島疏散近萬人

稍早增強為「超級颱風」的颱風「諾盧」（Noru）25日登陸菲律賓東部島嶼，政府當局也已經針對數千人進行疏散。

BBC報導，諾魯在菲律賓的主要島嶼呂宋島（Luzon）造成高達每小時240公里的陣風，氣象預報員指出「颱風在呂宋島以西登陸時經歷『爆炸性增強』，並可能導致山崩、山洪暴發和危險風暴潮。

據悉，目前已有超過8400人被疏散，官員們也針對首都馬尼拉地區發出「嚴重洪水」的警告，颱風的速度在過去24小時內增加了每小時90公里，氣象預報員表示其速度的增加是「前所未有的」。

菲律賓北部奎松省（Quezon）的漁民也被禁止出海，更有報導稱部分地區停電、航班和渡輪也停駛，總統小馬可仕（Ferdinand Marcos）也宣布所有政府機構暫停服務、學校也宣布停課，證券交易所也於26日暫停。

菲律賓紅十字會主席高登（Dick Gordon）也透露有大量志工正監測河流水位、橋樑和山脈是否有可能阻礙救援工作等，他表示這類訊息對提供幫助至關重要。