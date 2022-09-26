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友台且反一帶一路！ 出口民調：極右派梅洛尼篤定成為義大利總理

聯合報／ 編譯張君堯／即時報導
義大利25日進行大選，根據早期出口民調顯示，義大利未來可能將現年45歲的梅洛尼領導的極右翼政黨「義大利兄弟黨與其同盟政黨掌權。法新社
義大利25日進行大選，根據早期出口民調顯示，義大利未來可能將現年45歲的梅洛尼領導的極右翼政黨「義大利兄弟黨與其同盟政黨掌權。法新社

義大利25日進行國會大選，根據早期出口民調，義大利未來可能將由自法西斯時代墨索里尼（Benito Mussolini）以來最極右翼的政府領導。

根據義大利廣播電視公司（Rai）的數據，由現年45歲的梅洛尼（Giorgia Meloni）領導的極右翼政黨「義大利兄弟黨」（Brothers of Italy）有望與其同盟政黨共贏得41%至45%的選票。

義大利兄弟黨有望取得22%到26%的選票，其盟友：由薩爾維尼（Matteo Salvini）領導的「聯盟黨」（League）則預計將取得8.5%到12.5%的選票、而由前總理貝魯斯柯尼（Silvio Berlusconi）的「義大利力量黨」（Forza Italia）排名在後，得票率預計落在6%到8%之間。

作為極右翼聯盟的領導人，梅洛尼也即將成為義大利史上第一位女總理，最終結果預計將於25日公布。梅洛尼以「上帝、國家與家庭」的口號競選，領導的政黨的議程植根於「歐洲懷疑主義」（Euroscepticism）、反移民政策，並提議減少LGBTQ和墮胎等權利。

值得注意的是，梅洛尼上月接受路透專訪時曾表示若當選總理，將不會繼續前總理孔蒂（Giuseppe Conte）和中國大陸國家主席習近平2019年簽署的「一帶一路」協議，並直言「我沒有促成中國在義大利或歐洲擴張的意願」，梅洛尼今年七月更曾與我駐義大利代表李新穎會面。

習近平 一帶一路

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