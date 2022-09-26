今天開盤前 五件國際事不可不知

英國政府上周公布減稅案引發英鎊重貶，今天在亞洲開盤繼續發酵，也讓剛上台的英國首相特拉斯深感壓力。金融市場拋售浪潮上周五席捲全球，緊張的投資人被迫再次面對經濟衰退的陰影，股債市雙雙下跌。以下是本周開盤前，最值得留意的五件國際和兩岸要聞：

英鎊繼續挫

亞洲今天開盤，英鎊兌美元再挫0.9%，再創37年來最低 。美國前財長桑默斯更痛批英國「天真」的經濟政策，可能拖累英鎊兌美元跌破平價水準。

英國新任財相夸騰23日公布規模450億英鎊減稅方案，為1972年以來最激進的減稅措施，盼刺激經濟成長。為籌措財源，當局將在未來六個月額外發行620億英鎊公債，卻引發市場擔心英國財政健全度與永續性的憂慮，英國公債殖利率應聲飆升，英鎊匯價上周五更貶破1.09美元價位，23日收盤重貶3.6%至1.0859美元，刷新1985年以來最低價。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）上周五大漲1.7%至 113.192，再度改寫20年新高後，周一亞洲盤變動不大報113.099。歐元兌美元上周重挫3.3%跌到20年谷底，今天再跌0.2%至0.9668，已連續五日走貶。

道瓊失守3萬，本月仍不妙

美股道瓊工業指數跌至今年谷底，美債殖利率躍升。如今看來不僅9月慘，10月還可能更加煎熬。

道瓊上周五一度大跌826點，終場仍跌486點，沒保住3萬點整數大關，收在2020年11月來最低水準，從今年1月的歷史收盤高點至今回檔19.6%，瀕臨熊市。標普500和那斯達克綜合指數上周五分別大跌1.7%和1.8%。歐洲股市Stoxx 600指數上周五崩跌2.3%，跌至2020年12月以來谷底，先美股一步陷入熊市。

晶片股最近表現更慘，公債殖利率愈是高漲，對高成長的半導體股估值更不利。費半指數上周五跌1.5%，兩周來跌11.5%，且跌到2020年10月以來最低水準。台積電ADR上周五大跌2.3%，較台北交易股價溢價3%，兩周內跌9.4%，也跌抵2020年7月23日來最低收盤價。

美國10年期公債殖利率升至3.695%，已連續八周上漲。2年期債券殖利率攀升至4.212%，為2007年10月來最高。

9月向來是一年中表現最慘淡的月份，標普500指數本月已下跌6.6%，且可能連續三季收低。本周美股將再度受到考驗，屆時將有多位Fed官員談論利率前景，同時還將發布一系列經濟數據，其中最受矚目的是周五的個人消費支出價格指數，這是Fed偏好的通膨指標。另外 ，美光（周四）和Nike（周五）也將公布財報，投資人將有機會重新檢視股價以及全球成長放緩對企業獲利的影響。

布林肯會王毅 美國務卿重申一中政策

美國國務卿布林肯與中國大陸國務委員兼外交部長王毅在聯合國大會場邊會談。布林肯強調，美國遵循「一個中國」政策，致力維護台灣海峽和平穩定。王毅則針對近期美方在台灣問題上的「錯誤行徑」全面闡述中方立場，強調台灣問題是中國「核心利益中的核心」，維護國家主權和領土完整是使命所在，從不含糊。

與此同時，歐盟理事會主席米歇爾23日在聯合國大會演說時表示，支持台海穩定，支持一中原則，但不會無視北京侵犯人權。米歇爾是繼美國總統拜登後，本屆第二位在大會為台海問題執言的領導人。

美國副總統賀錦麗本周出訪日韓，資深官員預告，將觸及台海和平穩定議題。

趁著聯合國大會開會期間，美中外長舉行場邊會晤。布林肯表示，維持台海和平穩定，對區域和全球安全與繁榮至關重要；他重申，美方不尋求打「新冷戰」，「一個中國」政策沒有改變，不支持台獨。

義國政盪 歐洲股市剉著等

義大利昨天舉行國會大選，右派聯盟領袖梅洛尼（Giorgia Meloni）有望成為義國實施共和體制以來的首位女性和極右派總理，極右派政黨二戰以來首度掌權，提高選後的政治風險，從而可能加劇歐元的貶值壓力，並且可能拖累義國及歐洲股市。

據初步開票顯示，梅洛尼右派聯盟將贏得43%選票，讓她在關鍵的上議院至少贏得115席，超過過半所需的104席。

在俄羅斯入侵烏克蘭導致能源價格與利率都在上漲之際，這將是義大利過去77年的第70任政府，也顯示歐洲極端主義政黨正利用能源危機的機會得勢。

超級Fed周 全球市場緊盯

在美國聯準會（Fed）等央行上周猛烈升息，引爆股市賣壓後，全球金融市場本周將迎接「超級Fed周」，共12位決策官員將發表公開談話，主席鮑爾更將二度發言；本周還有8月通膨數據出爐，投資人將尋找「止痛」訊號，或準備迎接依然混亂的市場情勢。

市場未來幾周將受兩大題材牽動：Fed官員發言透露的決策線索及通膨數據。本周共12位Fed理事與聯準銀行總裁都將公開發言，包括鮑爾、副主席布蘭納德、紐約聯準銀行總裁威廉斯、鷹派的聖路易聯準銀行總裁博拉德等，幾乎所有人都將談及經濟展望或貨幣政策。