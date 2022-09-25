快訊

PLG／戴維斯身分從本土變洋將？ 聯盟說話了

影／受困數再增...宜蘭清水地熱溪床兩處共27車66人苦等水退

中情局秘密館藏 75週年開放博物館

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
冷戰時期，攜帶著相機的鴿子成為間諜搜集情資的好工具。（Photo on WikiCommons）
冷戰時期，攜帶著相機的鴿子成為間諜搜集情資的好工具。（Photo on WikiCommons）

冷戰的間諜裝備、還原凶殺案現場的模型，以及微型無人機模型，博物館秘密藏有精美文物，但卻謝絕訪客！美國中央情報局博物館成立75年以來，並不向大眾開放。該博物館館長拜爾表示，中央情報局透過文物讓情報員了解歷史，吸取經驗與教訓，才能在未來的情資工作上，做得更好。

機密館藏曝光

中央情報博物館於1947年成立，一直以來蒐集、保存大量的文物，目前至少有超過3千件文物，但因為涉及國家機密，民眾無法拜訪博物館，該博物館更只向大眾公開少部分的資訊。

然而，在該博物館成立75週年之日，開放了部分媒體採訪。根據《BBC》報導，本次展出約600件情資文物，包括冷戰間諜使用的道具，如菸盒裡的隱藏攝影機、投擲就會產生爆炸的酒杯或攜帶著相機的鴿子等。

中央情報局更展出近期重大事件的行動細節，如中央情報局策曾向美國前總統歐巴馬報告，狙殺蓋達組織首領賓拉登的細節，其中就有賓拉登房屋的等比例模型。拜爾指出，「3D模型能實際看到現場的地形狀況，幫助制定計畫」。

清描淡寫爭議事件

拜爾強調，「這個博物館不僅僅只是歷史文物博物館，主要功能是帶領中央情報員探索過往的歷史，從成功的學習經驗，從失敗的學習教訓，讓他們在未來做得更好」。

然而，中央情報局工作充滿爭議的部分，卻缺乏相關的物證或資訊，如1953年中情局涉嫌聯合軍情六處，推翻伊朗的民選政府；2001年911事件後，中情局更涉嫌如「水刑」等酷刑刑求嫌疑人，引發國際撻伐。對此，拜爾僅風情雲淡的說，「我們既不能確認，也不能否認」。

中央情報局官員表示，本次提供給媒體探訪的目的在於，與大眾分享一些已經解密的圖像，看大眾能否從中再解讀出更多的訊息，少部分的展品也會放在網路上提供大眾觀看。

【更多精采內容，詳見

博物館 文物 賓拉登

延伸閱讀

屏東縣泰武鄉文物普查 發現18件具古物潛力

林佳龍的十三行博物館「多一行」 藍營葉元之酸：實在太白癡

台博與捷博締結姊妹館 李永得：捷克是台灣的「換帖兄弟」

國際人權博物館聯盟年會 台灣人權工作受注目

相關新聞

英女王長眠地黑色大理石墓碑首曝光 29日起對民眾開放

英國白金漢宮24日首次發布女王伊麗莎白二世(Queen Elizabeth II)安葬於溫莎堡喬治六世紀念禮拜堂（Kin...

安倍國葬的理由？日本國葬反對與弔問外交

死於槍擊的日本前首相安倍晉三，國葬儀式將於9月27日正式舉行。然而安倍「是否適合國葬」一事卻是直到現今仍掀起正反爭議的問題，隨著國葬日期越來越近，反對者的聲浪和不滿也與日俱增。其中的原因包括超過16億日圓的國葬費用、對於安倍政治遺產的評價複雜、以及自民黨與統一教未能解釋清楚的疑雲，都讓民調越感不耐與厭煩。

安倍國葬估3.7億元 比英國女王還高

英國十九日為女王伊麗莎白二世舉行國葬，規模盛大，逾五百名全球領袖政要到場致哀，儀式加上維安費用所費不貲，英媒估計國葬費用...

北韓試射極音速飛彈？飛行距離600公里 最高速度約為5馬赫

韓聯社報導，南韓軍方表示，北韓25日清晨朝東海發射一枚短程彈道飛彈，飛行距離約為600公里，最高高度約60公里，最高速度...

哈利看新聞才得知女王駕崩？ 英王室宮鬥劇再掀高潮

英國女王伊麗莎白二世19日國葬，但所引發的宮鬥肥皂劇仍無下檔跡象。最新發展是哈利身邊人士透露，哈利是看電視才知道祖母過世...

安倍國葬倒數 日本動員警力上看2萬人

日本前首相安倍晉三「國葬」進入倒數階段，日警為求維安滴水不漏，已在重要車站、機場及交通要道部署警力，目前得知整體動員警力...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。