中情局秘密館藏 75週年開放博物館

冷戰的間諜裝備、還原凶殺案現場的模型，以及微型無人機模型，博物館秘密藏有精美文物，但卻謝絕訪客！美國中央情報局博物館成立75年以來，並不向大眾開放。該博物館館長拜爾表示，中央情報局透過文物讓情報員了解歷史，吸取經驗與教訓，才能在未來的情資工作上，做得更好。

機密館藏曝光

中央情報博物館於1947年成立，一直以來蒐集、保存大量的文物，目前至少有超過3千件文物，但因為涉及國家機密，民眾無法拜訪博物館，該博物館更只向大眾公開少部分的資訊。

然而，在該博物館成立75週年之日，開放了部分媒體採訪。根據《BBC》報導，本次展出約600件情資文物，包括冷戰間諜使用的道具，如菸盒裡的隱藏攝影機、投擲就會產生爆炸的酒杯或攜帶著相機的鴿子等。

中央情報局更展出近期重大事件的行動細節，如中央情報局策曾向美國前總統歐巴馬報告，狙殺蓋達組織首領賓拉登的細節，其中就有賓拉登房屋的等比例模型。拜爾指出，「3D模型能實際看到現場的地形狀況，幫助制定計畫」。

清描淡寫爭議事件

拜爾強調，「這個博物館不僅僅只是歷史文物博物館，主要功能是帶領中央情報員探索過往的歷史，從成功的學習經驗，從失敗的學習教訓，讓他們在未來做得更好」。

然而，中央情報局工作充滿爭議的部分，卻缺乏相關的物證或資訊，如1953年中情局涉嫌聯合軍情六處，推翻伊朗的民選政府；2001年911事件後，中情局更涉嫌如「水刑」等酷刑刑求嫌疑人，引發國際撻伐。對此，拜爾僅風情雲淡的說，「我們既不能確認，也不能否認」。

中央情報局官員表示，本次提供給媒體探訪的目的在於，與大眾分享一些已經解密的圖像，看大眾能否從中再解讀出更多的訊息，少部分的展品也會放在網路上提供大眾觀看。

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