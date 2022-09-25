懸缺九個月 加拿大將派首位女性駐中國大使

懸缺9個月的新一任加拿大駐中國大使將由資深外交官梅倩琳（中文名）出任。梅倩琳將是中加兩國於1970年建交後，加方派駐北京的第16任大使，也是加方派出的首位女性駐華大使，她會說一口流利的漢語，早年也派駐過香港、北京等地。

加拿大政府網站的聲明稱，梅倩琳的工作將是推進加拿大在中加關係中優先事項的關鍵，包括支持兩國之間長期的民間、經濟和商業聯繫。

加拿大總理杜魯道表示，相信她多年來的經驗以及她對亞洲的深刻理解，將有助於把握中加這一重要的雙邊關係並促進加方在中國的利益。

加拿大政府網站介紹，除了在北京設有大使館外，加拿大目前在重慶、廣州、上海和香港設有總領事館，另在中國多地共設有10個貿易辦事處。加拿大與中國的關係建立在牢固的民間關係之上：超過180萬加拿大人是華裔，中文是在加拿大僅次於英語和法語的最常用語言。

新加坡聯合早報報導，獲此任命後，梅倩琳通過個人社交媒體表示，獲任此重要職務，她感到榮幸，並期待赴任。梅倩琳於1990年進入加拿大外交部工作，是一名有超過30年經驗的資深官員，曾任職於加拿大外交部南歐和北歐司、東歐和歐亞司、國防和安全關係司。她還曾派駐曼谷、北京、伯恩、香港、維也納和柏林等地。2019年，她被任命為加拿大駐巴西大使。

梅倩琳在接受加拿大《多倫多星報》採訪時表示，她1998年首次被派往香港，2004年被派往北京，會說普通話。在她看來，中加關係仍十分重要。

中加關係近年不佳，梅倩琳說，「我們須處理與中國的關係，中加兩國在一些領域的看法或有所不同，但在其他領域，比如環境與氣候這樣一個明顯的全球問題，如果我們不與中國合作，就無法找到解決之道」。梅倩琳還透露，未來她將致力於推動中加之間的商業往來等。