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英女王長眠地黑色大理石墓碑首曝光 29日起對民眾開放

聯合報／ 編譯田思怡／即時報導
英國女王伊麗莎白二世的國葬儀式於19日正式結束，英國王室的官方推特帳號「The Royal Family」在台灣時間20日貼出一張女王「登山獨照」，還附上祝福文字。截自推特
英國女王伊麗莎白二世的國葬儀式於19日正式結束，英國王室的官方推特帳號「The Royal Family」在台灣時間20日貼出一張女王「登山獨照」，還附上祝福文字。截自推特

英國白金漢宮24日首次發布女王伊麗莎白二世(Queen Elizabeth II)安葬於溫莎堡喬治六世紀念禮拜堂（King George VI Memorial Chapel)內的墓碑照片，女王長眠地預定於29日對民眾開放憑弔。

白金漢宮發布的照片顯示，手工雕刻的比利時黑色大理石墓碑上，以銅版字依序刻著女王的父親國王喬治六世、母親伊麗莎白王后、嘉德勳章圖案，女王伊麗莎白二世和王夫菲利普親王，每個人都清楚標示著生卒年，代表女王與家人相伴長眠於此。

女王的妹妹瑪格麗特公主(Princess Margaret)的骨灰也葬於喬治六世紀念禮拜堂，但她的名字沒有刻在墓碑上。之前的墓碑只有國王喬治六世及王后伊麗莎白的名字。喬治六世原本葬在皇家墓穴，之後才改葬在喬治六世紀念禮拜堂。

溫莎堡下周將重新開放，自29日起，民眾可以到喬治六世紀念禮拜堂的女王長眠地致敬，周日僅對做禮拜的人開放。

英國白金漢宮24日首次發布女王伊麗莎白二世安葬於溫莎堡喬治六世紀念禮拜堂內的墓碑照片。法新社
英國白金漢宮24日首次發布女王伊麗莎白二世安葬於溫莎堡喬治六世紀念禮拜堂內的墓碑照片。法新社

女王 墓碑 伊麗莎白二世

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