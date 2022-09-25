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英女王長眠地黑色大理石墓碑首曝光 29日起對民眾開放
英國白金漢宮24日首次發布女王伊麗莎白二世(Queen Elizabeth II)安葬於溫莎堡喬治六世紀念禮拜堂（King George VI Memorial Chapel)內的墓碑照片，女王長眠地預定於29日對民眾開放憑弔。
白金漢宮發布的照片顯示，手工雕刻的比利時黑色大理石墓碑上，以銅版字依序刻著女王的父親國王喬治六世、母親伊麗莎白王后、嘉德勳章圖案，女王伊麗莎白二世和王夫菲利普親王，每個人都清楚標示著生卒年，代表女王與家人相伴長眠於此。
女王的妹妹瑪格麗特公主(Princess Margaret)的骨灰也葬於喬治六世紀念禮拜堂，但她的名字沒有刻在墓碑上。之前的墓碑只有國王喬治六世及王后伊麗莎白的名字。喬治六世原本葬在皇家墓穴，之後才改葬在喬治六世紀念禮拜堂。
溫莎堡下周將重新開放，自29日起，民眾可以到喬治六世紀念禮拜堂的女王長眠地致敬，周日僅對做禮拜的人開放。
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