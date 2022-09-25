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北韓試射極音速飛彈？飛行距離600公里 最高速度約為5馬赫

聯合報／ 編譯田思怡／即時報導
南韓軍方表示，北韓25日清晨朝東海發射一枚短程彈道飛彈。圖為首爾火車站的電視正在播出北韓試射飛彈的消息。法新社
南韓軍方表示，北韓25日清晨朝東海發射一枚短程彈道飛彈。圖為首爾火車站的電視正在播出北韓試射飛彈的消息。法新社

韓聯社報導，南韓軍方表示，北韓25日清晨朝東海發射一枚短程彈道飛彈，飛行距離約為600公里，最高高度約60公里，最高速度約為5馬赫(Mach 5)，也就是音速的五倍。速度超過音速五倍即可稱為極音速飛彈(hypersonic missile)。

南韓聯合參謀本部表示，南韓和美國情報單位正在針對其他參數進行分析。

在美國「雷根號」核動力航母（the USS Ronald Reagan)及打擊群23日駛入南韓釜山海軍軍港的兩天後，北韓25日清晨朝東海發射一枚短程彈道飛彈。

南韓聯合參謀本部表示，軍方偵測到北韓在當地時間25日清晨6點53分(台灣時間5點53分)，從平安北道的泰川郡(Taechon)附近發射一枚短程彈道飛彈。

這是南韓總統尹錫悅上任以來，北韓第五度試射飛彈。南韓總統府24日表示，已偵測到北韓準備發射潛射彈道飛彈（SLBM）的跡象。

「雷根號」航母及打擊群將參加本月底在東海舉行的美韓聯合軍演，這是兩國五年來首次聯合軍演。

美國副總統賀錦麗預定29日訪問南韓，並將與尹錫悅舉行會談。

北韓5月7日曾在新埔港發射一枚SLBM，當時尹錫悅尚未就職。北韓在6月曾一口氣發射8枚短程飛彈。

彈道飛彈 南韓 北韓

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