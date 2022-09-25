布林肯會王毅 聚焦台海議題

美國國務卿布林肯與中國大陸國務委員兼外交部長王毅在聯合國大會場邊會談。布林肯強調，美國遵循「一個中國」政策，致力於維護台灣海峽的和平穩定。王毅則針對近期美方在台灣問題上的「錯誤行徑」全面闡述中方立場，強調「台灣問題是中國核心利益中的核心」，維護國家主權和領土完整是使命所在，從不含糊。

米歇爾：不會無視北京侵人權

在此同時，歐盟理事會主席米歇爾廿三日在聯合國大會演說時表示，支持台海穩定，支持一中原則，但不會無視北京侵犯人權。米歇爾是繼美國總統拜登後，本屆第二位在大會為台海問題執言的領導人。

美國副總統賀錦麗本周出訪日韓，資深官員預告，將觸及台海和平穩定議題。

趁著聯合國大會開會期間，美中外長舉行場邊會晤。布林肯表示，維持台海和平穩定，對區域和全球安全與繁榮至關重要；他重申，美方不尋求打「新冷戰」，「一個中國」政策沒有改變，不支持台獨。

王毅：美協防台灣釋危險信號

王毅表示，美方在台灣問題上對中方有明確政治承諾。遠有中美三個聯合公報，近有美本屆政府多次表示不支持台獨。但美方的行動卻與此背道而馳，「企圖破壞中國的主權和領土完整，阻撓中國的和平統一大業，搞所謂的『以台制華』，甚至公開聲稱要協防台灣，發出了十分錯誤和危險的信號」。

王毅強調，「台灣問題是中國內政，以什麼方式解決美方無權干預」。王毅稱，北京將繼續堅持「和平統一、一國兩制」的基本方針，但「和平解決與台獨分裂水火不容。台獨活動愈猖獗，和平解決的可能性就愈消減。要真正維護台海和平，就必須明確反對和制止任何台獨行徑」。

王毅稱，美方應回歸中美三個聯合公報和一個中國原則，乾乾淨淨重申一個中國政策，清清楚楚表明反對各種台獨分裂活動。

王毅說，「希望美方端正對華認知，反思和改變以遏制打壓為主線的對華政策，不要再試圖以實力地位同中國人打交道，不要總想著阻遏中國的發展，不要動輒就搞單邊霸凌」。要為雙方恢復正常交往創造良好氛圍，要推動中美關係回到健康穩定的發展軌道。

外交部：陸粉飾改變現狀野心

對於布林肯的發言，我外交部表示，對拜登、布林肯等美方各級官員，在一周內多次利用聯合國大會場域，重申對台海和平穩定的堅定支持，外交部誠摯歡迎與感謝。

我外交部指出，今年聯合國大會開議至今，除了美國及理念相近國家透過各種場合，公開表達對台海和平穩定的關切及對台灣的支持，中國試圖利用相關機會為其破壞和平的行為辯解，但絕對難以任何辭藻遮掩破壞台海和平的事實，或粉飾改變現狀的野心。