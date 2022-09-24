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影／拜登「認錯老婆」牽起她的手 第一夫人吉兒被晾在旁傻眼了
美國總統拜登（Joe Biden）參觀底特律車展，卻被媒體捕捉到尷尬一幕。他與密歇根州長同行時，可能不知道自己「弄錯對象」，直接牽起女州長的手。走在拜登身旁的拜登夫人吉兒表面看來沒什麼，網友卻認為，他們隔著螢幕看著都覺得尷尬。
美國總統拜登11月20日將滿80歲。他上任以來多次失言、口誤、肢體動作僵硬、疑以迷糊等狀況，令他的健康問題一再被置於放大鏡下。
拜登上週出席底特律車展以及私人籌款活動時，同場還有他妻子吉兒，以及民主黨籍議員、密歇根州州長惠特默（Gretchen Whitmer）。媒體當時架好攝影機等待拜登進場時，竟拍到他竟自然牽著女州長的手，看來完全沒察覺有異。惠特默表面看來也沒什麼，但被網友稱她這是「尷尬而不失禮貌的微笑」。
正牌美國第一夫人吉兒呢？其實她當時就在拜登的另一邊隨行，完全看到老公拖著另一名女子。不過她看來也沒什麼，還與其他賓客繼續交談。
有這段影片在Twitter引起討論，有人指拜登「習慣成自然」，看到有人在旁就拖。另外網友對此表示困惑和不解：「拜登可能短暫失神了，女州長看起來像是在引導他（這麼做）。」
President Biden holds hands with Gov. Gretchen Whitmer (D-MI) at the Detroit Auto Show. pic.twitter.com/0YB2zKYJjg— The Recount (@therecount) 2022年9月14日
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文章授權轉載自《香港01》
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