聽新聞
test
0:00 / 0:00
誰怕誰？美軍雷根號航艦進釜山 北韓準備潛射飛彈伺候
美國「雷根」號核動力航艦（CVN-76）打擊群23日上午9時駛入南韓釜山海軍作戰基地。在北韓核試驗準備就緒和為核武立法的情況下，雷根號航艦入韓，不僅彰顯美國提供延伸威懾的承諾，更是對北韓釋放強烈警告信號。
但北韓可不是嚇大的。南韓總統府24日向人在國外的總統尹錫悅報告，已偵測到北韓準備發射潛射彈道飛彈（SLBM）的跡象。此類訊息由總統府而非國防部來宣布，相當不尋常。
南韓軍方人士透露，在21和22日兩天偵測到北韓東部的新浦出現SLBM預備發射的動態，明顯針對23日到南韓的雷根號以及之後的美韓軍演。
北韓5月7日曾在新埔港發射SLBM，當時尹錫悅尚未就職。
尹錫悅23日從加拿大搭乘空軍一號返回南韓途中，接獲國安高層官員北韓SLBM的報告。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言