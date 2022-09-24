誰怕誰？美軍雷根號航艦進釜山 北韓準備潛射飛彈伺候

美國「雷根」號核動力航艦（CVN-76）打擊群23日上午9時駛入南韓釜山海軍作戰基地。在北韓核試驗準備就緒和為核武立法的情況下，雷根號航艦入韓，不僅彰顯美國提供延伸威懾的承諾，更是對北韓釋放強烈警告信號。

但北韓可不是嚇大的。南韓總統府24日向人在國外的總統尹錫悅報告，已偵測到北韓準備發射潛射彈道飛彈（SLBM）的跡象。此類訊息由總統府而非國防部來宣布，相當不尋常。

南韓軍方人士透露，在21和22日兩天偵測到北韓東部的新浦出現SLBM預備發射的動態，明顯針對23日到南韓的雷根號以及之後的美韓軍演。

北韓5月7日曾在新埔港發射SLBM，當時尹錫悅尚未就職。

尹錫悅23日從加拿大搭乘空軍一號返回南韓途中，接獲國安高層官員北韓SLBM的報告。