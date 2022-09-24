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73歲查理三世開工批奏摺 裝有機密的「神秘紅箱」也被曝光
英國白金漢宮發放英王查理三世的最新照片，照片攝於9月11日、即英女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）去世後第3天。這是他首次與象徵君主立憲制的紅箱「同框」，顯示他繼任後正式履行公務。
照片是在白金漢宮（Buckingham Palace）18世紀廳（Eighteenth Century Room）拍攝，從相中可見，背景有英女王及王夫菲利普親王兩人生前合照。
這張合照是夫妻倆1951年就聖誕節送予喬治六世（George VI），那是這位英國國王去世前度過的最後一個節日假期。
紅箱內有英國、加拿大和澳洲等地區的部長們每天送來的文件，查理三世也是這些國家的國王。箱內也可能裝有來自英聯邦和世界其他國家代表的信函。
英女王生前除了平日、週末及假日都會收到這個「紅箱」，惟聖誕節當天除外。
以英女王為例，紅箱內裝有的，是她在過去70年作為國家元首收到、需要她注意數千文件之一。它們包含有關國會、英聯邦和世界各地事件的最新訊息，以及需要女王簽字和王室同意的國家文件。除了聖誕節和復活節，她一年中的大部份時間都會處理它們。
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文章授權轉載自《香港01》
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