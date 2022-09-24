美中外長90分鐘會晤 「直接坦率」談台灣問題

在紐約召開的聯合國大會間歇，美國國務卿布林肯與中國外長王毅進行了90分鐘的會談，他呼籲中方在台灣問題上保持冷靜。

法新社援引一位美國官員稱，這次雙方之間進行了「非常坦率」的會談，主要聚焦台海局勢。美國國務院的一份聲明表示，布林肯在會談中強調「保持台灣海峽兩岸的和平與穩定對地區和全球安全與繁榮至關重要」。

聲明還強調，布林肯與王毅就雙方「保持溝通渠道暢通和負有責任地處理美中關係的必要性」進行了討論。一位國務院官員稱，雙方就台灣問題進行了「直接且坦誠」的意見交換。

另據路透社援引一位美國政府高級官員稱，布林肯在會談中「非常透徹地明確指出」，美國長期堅持的「一個中國」政策沒有改變。

中國外交部在會談之後發布的聲明中指出，美國正在向台灣發出」非常錯誤且危險的信號」，並指出「『台獨』活動越是猖獗，和平解決（台灣問題）的可能性就越低」。該聲明還稱，王毅在會談中表示「台灣問題是中國內政，以什麼方式解決美方無權干預。」

據新華社報導，王毅呼籲美方「原原本本回歸中美三個聯合公報和一個中國原則，乾乾淨淨重申一個中國政策，清清楚楚表明反對各種『台獨』分裂活動」。

今年8月初，美眾議院議長裴洛西訪台之後，中國解放軍圍繞台灣島進行了持續多日的軍事演習，台海局勢劍拔弩張。而美國總統拜登從就任以來，已經多次提到在必要情況下會派軍協防台灣。雖然白宮方面都會在事後重申美國的對台政策沒有發生變化，但是外界猜測，華盛頓正在逐漸告別數十年來在台灣問題上的「戰略模糊」路線。

王毅還對布林肯強調，中美兩個大國既有共同利益也有深刻分歧，這一點不會改變。他表示，雙方從接觸第一天起，就知道是在和制度不同的國家打交道，這並未妨礙雙方基於共同利益開展合作，也不應該成為中美對立對抗的理由。

此次是兩國外長繼今年7月印尼峇厘島20國集團外長會議之後的再次會晤。法新社指出，王毅在紐約與會期間還會見了美國氣候問題特使克裡（John Kerry），這也是雙邊緊張關係走向緩和的跡象。

不過，在會晤布林肯之前，王毅在亞洲協會（Asia Society）的發言中稱，台灣問題正在成為「中美關係中最大的風險」，如果處理不好，很可能對兩國關係造成「顛覆性破壞影響」。

「正如美國不會允許夏威夷被分裂出去一樣，既然台灣是中國的一部分，中國就有權利維護國家的統一」，王毅強調，「既然承認一個中國原則，就不應與台灣開展官方往來」。

據美國官員透露，在周五的會談中，布林肯還向中方重申了不得為俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭提供支持的警告。華盛頓希望，北京能夠與其盟友莫斯科保持距離。

在紐約參加聯大會議期間，王毅還會見了烏克蘭外長庫列巴，強調「中方一直致力於勸和促談，從不袖手旁觀，也不火上澆油，更不會趁機牟利」。

（法新社、路透社、新華社）

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