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不願變成「第二個安德魯」…哈利最怕這位王室成員 原因曝光
英國哈利王子與王室不對盤是公開的秘密，但最讓他提心吊膽的王室成員是哪位，恐怕沒多少人知道。
最新爆料新書指出，哈利最在意的人竟然是親姪子，也就是哥哥威廉的長子喬治！
哈利擔心現年9歲的喬治18歲成人時，自己會像年屆六旬的叔叔安德魯一樣，失業！
新書《Courtiers: the Hidden Power Behind the Crown》（朝臣：王冠背後隱藏的權力，暫譯）作者Valentine Low指出，哈利長期以來對於喬治有所恐懼，擔心自己有一天會變成無關緊要。
有朝一日變成叔叔安德魯，現在變成哈利的執念。哈利覺得，自己還能對王室造成影響的時間只剩下現在，等到喬治成人，他就變成王室局外人了。
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