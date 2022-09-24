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安倍國葬預計耗資16.6億日圓 日本民眾不解：為何比女王葬禮貴？

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
日本政府27日也將為前首相安倍晉三舉行國葬，預計花費16.6億日幣，不少民眾好奇為何安倍的葬禮比女王的葬禮還貴。路透
日本政府27日也將為前首相安倍晉三舉行國葬，預計花費16.6億日幣，不少民眾好奇為何安倍的葬禮比女王的葬禮還貴。路透

英國日前為女王伊麗莎白二世舉行國葬，規模盛大，逾500名全球領袖政要到場致哀，儀式加上維安費用所費不貲，英媒估計國葬費用約800萬英鎊（約13億日幣），而日本政府27日也將為前首相安倍晉三舉行國葬，預計花費16.6億日幣，不少民眾好奇為何安倍的葬禮比女王的葬禮還貴？

BBC報導，儘管女王國葬的實際花費未公開，但日本週刊FLASH援引英國《每日鏡報》報導指出，估計約為800萬英鎊或約13億日幣，而安倍晉三的國葬預算卻高達16.6億日幣，並將其作比較。

BBC指出，許多日本民眾預測安倍國葬的實際成本將超出預算，因為2020東京奧運最終耗資超過150億美元，大約是最初預算的兩倍之多。部分日本網友認為，英、日國葬費用差異在於，日本舉辦大型活動時會有中間的外包業者。

總部位在東京的活動企劃公司「murayama」被揭露是安倍國葬唯一的投標廠商，單獨承包了價值1.76億日幣的標案，而這家公司正是安倍生前被批評資訊不透明的「賞櫻會風波」的主辦廠商。

日本共同社近日的一項民調顯示，超過75%民眾認為，政府花在國葬上的費用過多。

預計半數費用將用於維安，另外三分之一將用於接待外國賓客。在27日國葬之前，海外賓客陸續抵達日本會見首相岸田文雄，為期三天的活動被稱為弔問外交。

日本 安倍晉三 英國女王

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