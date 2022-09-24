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哈利梅根子女將成王子公主？專家曝查理三世附帶「警告」
每日郵報報導，英國一位王室專家透露，查理三世國王願意正式把王子與公主的頭銜頒給次子哈利及媳婦梅根的子女，但有個「警告（Caveat），這個警告就是信任」。
根據報導，《浮華世界》（Vanity Fair）王室編輯尼可（Katie Nicholl）作客「True Royalty TV」的最新一集《The Royal Beat》談話節目時，就哈利梅根的兒子亞契與莉莉貝是否將正式獲認可為王子與公主的猜測進行討論。她指出，在外界密切關注的王室網站上，兩人「目前仍是『小姐』（Miss）與『少爺』（Master）」。
尼可聲稱她被告知，「這是來自國王的非常明確信號，他願意頒下這些頭銜，但附帶一個警告，這個警告就是信任」。尼可說，「他們必須知道，他們可以信任哈利梅根一家」。
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