賀錦麗將訪日韓 台海和平穩定成會談議題

聯合報／ 記者張文馨／華盛頓即時報導
美國副總統賀錦麗。路透社
美國副總統賀錦麗。路透社

美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）將代表總統拜登出席日本前首相安倍晉三的國葬典禮，拜登政府資深官員23日在一場背景簡報會主動預告，賀錦麗與日本首相岸田文雄和南韓總統尹錫悅會晤時，都將討論到維持台海和平穩定、促進自由開放印太的重要性等一系列重要區域及全球議題。

根據規畫，賀錦麗26日抵達東京，將與岸田文雄舉行雙邊會談，並在晚間參加由岸田文雄作東的晚宴，資深官員表示，這些安排凸顯美日關係親密無間。

賀錦麗將在27日和同樣來參加葬禮的澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese），以及南韓總理韓惪洙分別舉行會談，討論印太事務；接著賀錦麗會率領代表團參加安倍國葬，讚揚安倍的貢獻成就並表達哀悼。

到了28日，賀錦麗會在東京邀集日本半導體業者，討論拜登剛剛簽署的晶片法案，這部法案除了強調美國製造，還將投資供應鏈韌性與研發，美國和盟友夥伴將共同受惠。

賀錦麗還規畫到日本橫須賀海軍港口，登上美國海軍神盾級驅逐艦霍華德號（USS Howard，DDG-83），聽取指揮官簡報。

賀錦麗預計29日訪南韓首爾，與尹錫悅舉行雙邊會談，討論美韓同盟與北韓威脅，討論台海和平穩定重要性，以及討論美韓經濟與科技夥伴關係等一系列區域和全球議題。

資深官員表示，台海議題最近成為焦點，美國已清楚表達對中國大陸在台灣周圍作為的關切；美國的立場很明確，其中一個面向正是與盟友夥伴共同合作的重要性，很清楚地，日本和南韓在此議題上有著高風險。

「我認為我們和夥伴是高度一致的。」資深官員表示，賀錦麗將和日韓領導人討論最新情勢發展。

資深官員也說，拜登5月訪日時正面肯定美軍將會協助面對中國大陸侵略的台灣，美國的立場也很明確，對台政策不變，美國有著「一個中國」政策，且美國反對片面改變現狀；對美國來說，和盟友夥伴在這項議題上保持一致是重要的。

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