美中交惡 去年1400華裔科學家出走

美、中關係急劇交惡，引發華裔在美置身敵意的政治、種族環境；最新研究指出，愈來愈多華裔資深科學家正放棄在哈佛、普林斯頓、麻省理工學院（ＭＩＴ）等頂尖大學的教職，或者大企業職務，返回中國或者前往其他地方，危及了美國的創新能力；拜登政府已加強行動，以便化解華裔學者們的疑慮。

華爾街日報二十二日報導，「亞裔美國學者論壇」二十三日將公布的數據指出，三所頂尖大學學者發現，在二○二一年已有超過一千四百名在美深造的華裔科學家放棄美國教職或大企業的職務，比起更早一年大增百分之二十二；此一數據是由華裔學者們掛在學術期刊下的作者地址資訊變動而取得；美國對這群驅動創新頂尖人才的吸引力正在消退。

過去二十年，中國變得較富裕，近十年又透過各種求才計畫，吸引在美華裔科學家，返中人數原本就不斷增加；但是自二○二○年起，返中人數又大增，主要是因為新冠疫情，以及前總統川普的司法部執行「中國行動計畫」，向學術界祭出的刑事起訴增加；這項計畫旨在反制來自中國的國家安全威脅。

拜登主政下的司法部二月已表示，因為起訴接連失敗，又有諸多抱怨偵辦帶種族歧視的聲浪，故已經停止中國行動計畫，不再增加起訴案件；只是，部分華裔科學家表示，他們依然感受到外界對他們的懷疑，也害怕隨著美中關係繼續緊張，這種情況會持續下去。

過去一年離開美國的華裔及華裔美籍科學家，有些人在哈佛、ＭＩＴ及芝加哥大學都是著述極豐的學者，其中還有數學最高榮譽「費爾茲獎」得主。

大多數接受華爾街日報訪談的人都是歸化美國籍、享有終身教職的人，很多都是太空及生物領域的專家，這兩項領域在戰略方面很重要，北京已挑出來加大投資；此外，兩學域在中國行動計畫中也最受挑剔。

一位華裔機械工程學教授表示，今夏離開任教二十多年的頂尖美國大學到香港教書，除為照顧年邁雙親，也表示美國政治氛圍讓他受夠了；他的孩子在美出生，但不希望自己的華裔血緣讓他們遭遇聯邦官方的監視、挑剔。