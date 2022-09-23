高盛：日圓疲軟 旅日觀光客消費將較疫情前大增32%

高盛最新報告預估，隨著日本政府進一步放寬入境限令以提振經濟，該國海外觀光客支出有望從新冠疫情前水準飆升近三分之一，部分原因是日圓跌到歷史新低。

高盛經濟學家馬場直彥及田中百合子在報告中粗略估計，日本全面開放國門後，入境旅客的年度消費總額可能將較2019年增加32%，達到6.6兆日圓（464億美元）。

日本政府罕見進場大買日圓來干預匯市後，首相岸田文雄22日在紐約發談話時說，10月11日起將廢除一系列邊境防疫管制措施，包括恢復免簽機制，並取消每日入境人數上限。在實施邊境限令之前，日本2019年的入境遊客數逼近3,200萬人。

鑒於日圓兌美元匯率徘徊在24年低點，岸田日益強調利用日圓疲軟的必要性。邊境全面解封將提振日本旅遊業和地區經濟，但尚不清楚國際遊客人潮回流速度。

高盛經濟學家的預測，由於日圓匯率更低，以及中國大陸人均國內生產毛額（GDP）增加，導致海外遊客購買力增加為基礎。大陸遊客是日本疫情前觀光消費額最高的客源。