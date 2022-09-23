北韓「第一千金」現身國慶晚會？專家以她作例子證明

每日郵報報導，專家認為，在北韓官媒日前公布9日的國慶晚會影片中，為金正恩夫婦獻唱並獲許多鏡頭的一名小女孩，應是兩人女兒金朱愛（Kim Ju-ae，又譯金主愛）。

一位暱稱為Samhero的分析人士在InDPRK部落格上指出，北韓第一夫人李雪主在金朱愛獻唱後向她伸出手並跟她說話。當其他孩子圍在金正恩旁高興地跳起來時，她顯得很平靜。

Samhero還發現數個線索，例如這位小女孩獲得的鏡頭特別多，且是唯一一個未把頭髮綁起來並穿著白襪的女孩。此外，鏡頭竟直接從金氏夫婦切到這位小女孩身上。

研究北韓領導階層的專家麥登（Michael Madden）說，金正恩的女兒應該與這名女孩年紀相仿。「今年應該快10歲，這跟官媒鏡頭中顯示的女孩的年齡差不多。」

麥登舉李雪主為例，在被認定為第一夫人前，李雪主曾多次以歌手身份出現在北韓電視上，有時還獨挑大樑在音樂會上演出。「這些露面發生在她2012年7月被認定是金正恩妻子之前。」