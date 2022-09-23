比爾蓋茲憂：俄烏戰爭加劇糧食危機！

蓋茲基金會年度報告顯示，全球關鍵永續指標力有未逮，新冠疫情、俄烏戰爭、極端天候都是背後元凶。針對全球性別平等、糧食危機惡化問題，比爾．蓋茲及梅琳達提出四大改進面向：提供婦女數位支付、建立有償托兒機構、以農業改良代替援助，並結合AI應付極端天災。

本週（9/13），比爾及梅琳達．蓋茲基金會發布年度《目標守衛者報告》（Goalkeepers Report），追蹤 2015 年由聯合國制訂的 17 項永續指標最新進展。

報告指出，距離聯合國制定永續指標已過了 7 年，全球卻無法如期達成任何一項關鍵指標，不僅阿富汗、美國等地的婦女權利倒退幾十年，新冠疫情、俄烏爭也加劇全球衛生及糧食危機。

作為基金會聯席主席，比爾蓋茲及其前妻梅琳達分別就糧食、性平議題發聲，向各國指出四大改進面向。

梅琳達／女性賦權從經濟自主做起 行動帳戶、有償托兒成關鍵因子

根據世界銀行報告，2020 年全球男女預期終身收入相差 172.3 兆美元，是全球 GDP 的二倍高。

梅琳達指出，低收入國家許多女性透過非正規工作謀生，也就沒有固定工資、工作假期和失業保險等保障，在經濟危機下更顯脆弱。2021 年研究發現，非正規勞動力的婦女在疫情衝擊下，有高達 52 % 動用積蓄、46 % 採取借貸，17 % 甚至要變賣家產度過危機。

對此，梅琳達也提出解決之道：各國政府支付婦女薪資時，能夠透過行動帳戶等數位金融工具保障女性經濟自由。數位支付同時也提高了婦女支配小額貸款的能力，進而擴大生意、獲取新知，以及串連本地和國際市場。

蓋茲基金會也積極與印度農村發展部合作，為該國數以千計的「女性賦能合作社」實現數位化。在合作社幫助下，印度婦女能共同籌措資金購買生產設備，數位化流程更提升婦女的資金周轉能力，實現女性經濟自主。

梅琳達指出，由於多數社會都指望女性肩負家庭照護的責任，進而限縮了婦女經濟活動的彈性。然而，倘若這些無償照護者，都能成為有償經營托兒服務的創業者，將帶來三大優勢：為中低收入家庭提供照護服務、為女性創業者提供生計，也為整個社區提供更高效的兒童照護機構，可謂三方共贏。

梅琳達也呼籲各國領導者重視女性賦權的重要性，因為女性族群將成為國家持續進步的關鍵。當婦女真正獲得獨立自主的經濟能力，能使社會變革加倍釋放，促進全球加速永續目標的進程。

比爾／創新化糧食危機為轉機 農業改良、人工智慧助人類抗擊極端天候

比爾指出，俄烏戰爭引發非洲大陸的人道主義危機，關鍵在於：非洲有 14 國從烏克蘭、俄羅斯進口約莫一半的小麥。非洲食物補給陷入困頓，各國因此大量提供糧食援助，報告指出戰爭、疫情、極端氣候等不利因子，恐使未來十年的糧食援助支出增加近 23 億美元。

比爾認為，「我們的目標不應該是提供更多糧食援助，而是確保最終沒有援助的必要。」為達成這項永續目標，農業改良是一大關鍵。

蓋茲基金會與肯亞作物研究員合作，開發出名為「DroughtTEGO」的新品種玉米種子，在極端氣候威脅下更能適應乾旱、缺水的環境。報告顯示，種植「DroughtTEGO」的肯亞農場每英畝產量增加 66 %，大大降低作物受極端天災衝擊的農損程度。

比爾指出，截至 2020 年全球對糧食援助、農業研究的累計支出差距懸殊，分別為 571 億和 90 億美元。為提高開發中國家的農業生產力，各國應平衡糧食援助、農業研究的支出比例，確保從問題根源解決全球糧食危機。

此外，人工智慧提供的預測模型也能幫助農民抵抗天災。衣索比亞的小麥田常常遭遇蝗災威脅，去年在「早期預警系統」的幫助下，農民得以預先判斷蝗蟲的移動路徑，採取必要的預防措施。2021 年底，衣索比亞的小麥產量驚人，農民收穫史無前例的大豐收。

比爾提醒各國，全球糧食危機不是僅靠援助就能解決，創新才是對抗極端氣候、全球疫情的突破口。儘管永續目標的革命仍未成功，但比爾和梅琳達相信，「人類的聰明才智，能讓我們最宏偉的抱負看起來觸手可及。」

（本文出自2022.9.15《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）