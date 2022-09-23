聽新聞
test
0:00 / 0:00
鄰近小行星塵埃中發現水 為地球生命起源提供線索
科學家今天表示，日本太空探測器從距離地球約3億公里外的小行星上採集到的塵埃中發現了一項驚人的成分：一滴水。這項發現為地球生命來自外太空的理論提供了新的支持。
法新社報導，「隼鳥2號」（Hayabusa-2）探測器從小行星「龍宮」（Ryugu）蒐集到5.4公克的岩石與塵埃，結果在針對這份塵埃進行分析的最新研究中發表。
東北大學首席科學家中村智樹在研究結果於今天發表在美國「科學雜誌」（Science）前告訴媒體：「這滴水意義重大。」
「許多研究人員認為水是（從外太空）被帶來的，但我們卻在地球附近的小行星『龍宮』上首度發現水。」
隼鳥2號2014年發射前往「龍宮」，2年前回到地球軌道，讓內含這份樣本的太空艙脫離。
這批珍貴物體帶來一些見解，包括顯示地球上一些生命組成的有機物質胺基酸，可能是在太空中形成。
中村表示，今天發表的研究指出，團隊在「龍宮」樣本中發現一滴液體，「是含有鹽和有機物質的碳酸水」。
他說，這項發現強化了諸如「龍宮」或其更大的母體小行星在與地球碰撞過程中，可能提供了含有鹽與有機物質的水的理論。
「我們發現了證據，證明這（過程）可能，舉例來說，與地球上海洋或有機物質起源有直接關聯。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言