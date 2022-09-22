中日建交50周年將至 研究：僅6%日人對中日關係滿意

（德國之聲中文網）根據「言論NPO」公布在其官網上的調查結果，約67.1%的日本受訪者「不知道」中日建交將滿50周年；43.9%的受訪者對目前中日關係表示「不滿意」、49.2%的人回答「不清楚」、僅6.1%的人表示「滿意」。

不滿意：因政治關係不友好

台灣媒體「中央社」報導，對中日關系感到不滿意者被問及理由時，最多人表示因為「政治關系不友好」（40.3%）；其次是認為「建交時受期待的中日兩國，透過合作促使地區和平穩定的情況至今仍未實現」（30.8%）。

此外，高達48.2%的受訪者對《中日和平友好條約》持懷疑態度，認為該條約運作不暢，已經成為一個空殼。認為「有發揮功能」的日本民眾僅佔8.3%、認為「不太發揮功能」者佔29.8%、認為「已無實質意義」者佔18.4%。另外，有14.2%的受訪者回答「不知有此條約」。

支持兩國領導人互訪

不過，此調查也體現了日本人對中日兩國領導人互訪的積極看法，回答「應早日實現」者佔36.9%、回答「等新冠疫情平息後再訪」者佔22%。 「言論NPO」於今年7、8月之間進行此民意調查，作答人數約1000人。

去年10月，「言論NPO」也曾進行「中日聯合輿論調查」。調查結果顯示， 90.9%的日本民眾對中國的觀感印象差；另一方面，中國民眾對日本沒有好印象者佔了66.1%。 「言論NPO」指出，中國公眾對日本的看法在2020年至2021年之間急劇下降，而日本人對中國的看法自2013年釣魚島爭端爆發以來也沒有明顯改善。

（中央社、言論NPO）

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