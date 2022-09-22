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中國封城阻礙經濟 被亞洲各國追上

台灣醒報／ 記者莊瑞萌╱台北報導
印尼內需今年帶動經濟成長表現不俗。(Photo by Francisco Anzola on Flickr used under Creative Commons license)
印尼內需今年帶動經濟成長表現不俗。(Photo by Francisco Anzola on Flickr used under Creative Commons license)

中國疫情採封城措施，影響經濟發展。根據最新報告指出，今年中國受到採取嚴格控管疫情政策影響，當地經濟成長出現30年來首度低於亞洲其他國家，從原先預期5.0%調降至3.3%，反觀印尼與菲律賓則因內需帶動成長，經濟成長將一舉來到6%以上。

疫情政策影響經濟

據《日經新聞》報導，亞洲開發銀行指出，中國2022年經濟成長將從今年4月時預估的5.0%降為3.3%，明年預估值也從原本4.8%降為4.5%。中國堅持採取清零政策而實施封城，反觀其他國家已放鬆限制重新發展經濟。

報告也指出，封城政策也為亞洲地區帶來其他更多挑戰，主要包括俄國侵略烏克蘭而導致全球食物與燃料通貨膨脹，迫使已開發國家進行升息。因此，今年開發中亞洲經濟體的整體經濟成長也將從原先的5.2%降為4.3%。

亞洲開發銀行經濟學者帕克表示，「開發中亞洲經濟體持續復甦，但危機仍在擴大。世界經濟大幅衰退將嚴重破壞當地出口需求，受到經常性封城與房地產市場疲弱，中國成長也面臨挑戰。」

東南亞趁勢崛起

不過，今年東南亞經濟成長一支獨秀，將從4.9%增加到5.1%，明年仍有5.0%，至於今年預估榮景來自於印尼內需更加強勁，其經濟成長可望從5.0%增加到5.4%，菲律賓也從6.0%提高到6.5%。

據《金融時報》報導，印尼今年第2季GDP成長為5.4%高於預期，8月通貨膨脹4.7%是全球最低之一，今年印尼盾表現更是強勢，當地股市也來到史上新高。

印尼出口旺盛

身為東南亞人口2.76億人最多國家的印尼資源豐富，今年在民生物資價格上漲受惠。8月出口增加30.2%，規模來到299億美元，同樣是史上新高，加上印尼也是電動車電池關鍵材料鎳全球最大的供應國，因此，讓印尼已蓄勢待發要從這一波電動車熱潮中受益。

但印尼中亞銀行經濟學家大衛·蘇穆爾則提醒，由於印尼經濟成長仍以煤及棕櫚油等民生出口為大宗，但今年受到西方經濟體發展放緩影響，民生物資價格將開始失去成長動能。

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印尼 封城

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