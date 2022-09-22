快訊

美國3碼為何台灣僅升息半碼？央行理事會決議搶先看

跟進Fed升息 央行今宣布升息半碼、存準率調升1碼

獨／豬哥亮離世5年…竟還有新廣告冒出？兒子親揭背後原因

關注以巴與伊核協議 中東各國聯合國發聲

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
中東領導人在聯合國大會上，呼籲大國注意以巴衝突、利比亞內戰與伊核協議。（影片截圖）
中東領導人在聯合國大會上，呼籲大國注意以巴衝突、利比亞內戰與伊核協議。（影片截圖）

除了大國，也要聽聽中東國家在聯合國大會關心什麼！近日正舉行的大會中，約旦國王阿布杜拉擔心俄烏戰爭造成的糧食危機，卡達埃米爾哈邁德則呼籲聯合國調解以色列與巴勒斯坦的衝突；土耳其總統艾爾段則希望聯合國改革5大常任理事國的制度；伊朗總統賴西則重申自己沒有要發展核武，希望西方認真看待恢復核協議。

中東各國有意見

根據《半島電視台》報導，各國領袖近日紛紛在聯合國大會發表演說，除了美、德、法、中等大國外，飽受以巴衝突、烏克蘭糧食危機，還有通膨與《伊核協議》困擾的中東也值得關注。約旦國王阿布杜拉致詞時就表示，即使是有錢國家，遇到戰爭讓糧食出口國無法出口小麥也會很難應對，更何況開發中國家。因此他呼籲全球應該建立分配糧食的公平機制，更要重視巴勒斯坦難民的權益

卡達埃米爾哈邁德則建議聯合國安理會要設法終結以色列與巴勒斯坦的領土衝突，並讓巴勒斯坦定都東耶路撒冷，如果放任以色列繼續侵略巴勒斯坦，將很難扭轉現狀。他也提到目前尚未平息的利比亞、葉門與敘利亞衝突。

另外，卡達也表態支持重簽伊核協議，並歡迎各國民眾11月到卡達欣賞世界盃足球賽；土耳其總統艾爾段則呼籲聯合國要和平解決烏克蘭問題，他除了關心約旦國王提到的衝突外，也特別擔心最近剛爆發的亞美尼亞與亞塞拜然衝突，《半島》分析，艾爾段想要解決各國衝突，擴大自己在區域的影響力。

伊朗回嗆西方

伊朗總統賴希則說，他們並不想要發展核武，是真心希望能儘速恢復《全面核協議》，他呼籲美國若要重新加入，就不要再出現2018年退出的鬧劇，也要給出具體有效的保證，否則很難對美國重拾信任。但針對近日伊朗的抗議造成22歲青年死亡，他辯稱加拿大也鎮壓原住民、美國也將移民幼童關進監牢，西方不應該人權雙標。

中東之眼》提到，利比亞目前政治僵局仍難解，因此總統委員會主席門菲呼籲聯合國協助調停；陷入嚴重通膨與經濟危機的黎巴嫩總理米卡提則表示會向國際貨幣基金組織IMF求救，但該國目前有80%貧窮人口，據世界銀行估計該國的經濟危機規模是人類現代化以來第3大，要解決並不容易。【更多精采內容，詳見

聯合國 巴勒斯坦 卡達 中東 俄烏戰爭

延伸閱讀

中俄外長會晤 王毅：無人可剝奪俄羅斯於聯合國權利

澤倫斯基籲聯合國 懲俄侵略並取消安理會否決權

抗議艾米尼之死 旅土耳其伊朗人嘆政府殺人容易

拜登聯合國大會演說罕見提台海和平穩定 重申一中政策

相關新聞

墨西哥7.6強震後3天又來6.8強震 官方通報災情釀2死、3千棟建物毀損

台灣時間今（22）下午2時16分左右，墨西哥發生規模6.8的強震，但沒有海嘯警報。震源深度約20.7公里，震央距離墨西哥市410公...

哈利、梅根返美如「瘟神離境」？威廉與凱特終於鬆了口氣

英女王19日國葬後，王孫哈利和梅根夫婦終於返美，讓長兄威廉與大嫂凱特「如釋重負」。

美民間情資報告 揭中國大陸力招核武實驗室科學家回國

美國NBC新聞取得的一分新民間情資報告指出，在過去20年間，至少154名曾在美國最重要國安實驗室從事官方資助研究的中國大...

王室作者新書爆料！安德魯曾與黛妃力阻查理繼位 自己攝政威廉

宮鬥劇無論在華人世界還是西方，都是引人入勝。英女王屍骨未寒，現已傳出她生前最鍾愛的次子安德魯，曾與新王查理三世前妻黛安娜...

英國要大量借貸 專家：恐債務難以償還

全面減稅恐讓英國踏上債務的不歸路！英國近期財政狀況岌岌可危，政府盼透過大量借貸、全面減稅等方式，來改善經濟狀況。但該國智庫警告，近期升息讓債務成本大幅增加，大量借貸恐讓英國踏上債務不斷增長的不歸路。

中國封城阻礙經濟 被亞洲各國追上

中國疫情採封城措施，影響經濟發展。根據最新報告指出，今年中國受到採取嚴格控管疫情政策影響，當地經濟成長出現30年來首度低於亞洲其他國家，從原先預期5.0%調降至3.3%，反觀印尼與菲律賓則因內需帶動成

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。