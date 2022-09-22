關注以巴與伊核協議 中東各國聯合國發聲

除了大國，也要聽聽中東國家在聯合國大會關心什麼！近日正舉行的大會中，約旦國王阿布杜拉擔心俄烏戰爭造成的糧食危機，卡達埃米爾哈邁德則呼籲聯合國調解以色列與巴勒斯坦的衝突；土耳其總統艾爾段則希望聯合國改革5大常任理事國的制度；伊朗總統賴西則重申自己沒有要發展核武，希望西方認真看待恢復核協議。

中東各國有意見

根據《半島電視台》報導，各國領袖近日紛紛在聯合國大會發表演說，除了美、德、法、中等大國外，飽受以巴衝突、烏克蘭糧食危機，還有通膨與《伊核協議》困擾的中東也值得關注。約旦國王阿布杜拉致詞時就表示，即使是有錢國家，遇到戰爭讓糧食出口國無法出口小麥也會很難應對，更何況開發中國家。因此他呼籲全球應該建立分配糧食的公平機制，更要重視巴勒斯坦難民的權益

卡達埃米爾哈邁德則建議聯合國安理會要設法終結以色列與巴勒斯坦的領土衝突，並讓巴勒斯坦定都東耶路撒冷，如果放任以色列繼續侵略巴勒斯坦，將很難扭轉現狀。他也提到目前尚未平息的利比亞、葉門與敘利亞衝突。

另外，卡達也表態支持重簽伊核協議，並歡迎各國民眾11月到卡達欣賞世界盃足球賽；土耳其總統艾爾段則呼籲聯合國要和平解決烏克蘭問題，他除了關心約旦國王提到的衝突外，也特別擔心最近剛爆發的亞美尼亞與亞塞拜然衝突，《半島》分析，艾爾段想要解決各國衝突，擴大自己在區域的影響力。

伊朗回嗆西方

伊朗總統賴希則說，他們並不想要發展核武，是真心希望能儘速恢復《全面核協議》，他呼籲美國若要重新加入，就不要再出現2018年退出的鬧劇，也要給出具體有效的保證，否則很難對美國重拾信任。但針對近日伊朗的抗議造成22歲青年死亡，他辯稱加拿大也鎮壓原住民、美國也將移民幼童關進監牢，西方不應該人權雙標。

《中東之眼》提到，利比亞目前政治僵局仍難解，因此總統委員會主席門菲呼籲聯合國協助調停；陷入嚴重通膨與經濟危機的黎巴嫩總理米卡提則表示會向國際貨幣基金組織IMF求救，但該國目前有80%貧窮人口，據世界銀行估計該國的經濟危機規模是人類現代化以來第3大，要解決並不容易。【更多精采內容，詳見 】