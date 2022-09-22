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英國要大量借貸 專家：恐債務難以償還

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
英國智庫警告，近期升息讓債務成本大幅增加，大量借貸恐讓英國踏上一條債務不斷增長的不歸路。 歐新社
英國智庫警告，近期升息讓債務成本大幅增加，大量借貸恐讓英國踏上一條債務不斷增長的不歸路。 歐新社

全面減稅恐讓英國踏上債務的不歸路！英國近期財政狀況岌岌可危，政府盼透過大量借貸、全面減稅等方式，來改善經濟狀況。但該國智庫警告，近期升息讓債務成本大幅增加，大量借貸恐讓英國踏上債務不斷增長的不歸路。

借大錢促經濟

觀察者》報導，英國首相特拉斯主張透過大量舉債融資，達成減稅的政策，進一步活絡國內的經濟。但在經濟活絡之前，得先確保企業不會因物價飛漲而倒閉，所以英國政府宣布，自10月起企業約一半能源費用將由政府支付，為期6個月。

英國工業總會對能源凍漲政策表示歡迎，工業總會政策主任費爾說，這項方案將可緩解顧慮，以免原本撐得下去的企業也只能關門大吉，並敦促政府提出解決能源危機的長期辦法，一方面增加能源供給，另一方面應提高能源使用效率以抑制需求。

衛報》報導，英國財政大臣夸騰也指出，「我們已經介入避免企業倒閉、保護就業並且限制通膨」，並預計在兩年將花費高達1500億英鎊來維穩。他已經核准新的財政政策，允許英國政府透過大量借貸的方式來支應費用。

債務增長的不歸路

然而英國智庫警告，近期全球進入循環升息的階段，將大幅增加借貸的成本，如果英國政府真的大幅借貸的話，恐踏上一條「債務不斷增長的不歸路」。智庫成員埃默森表示，預計政府會以「未來的經濟成長」將超過借貸成本為理由，持續推行借貸政策。

他指出，透過大幅借貸，進行全面減稅，達成經濟增長的藍圖，是有可能實現的，但「這需要長期的運氣，還有政策的一致性，不然該政策充其量只是一場賭博」。

英國第三大黨自由民主黨工商業戰略發言人奧爾尼表示，「本屆政府已經失去了對財政的責任感，讓未來幾代人不得不償還該黨的債務，更無法保證會有經濟成長」。

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英國 債務 特拉斯

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