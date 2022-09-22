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俄羅斯宣布增兵 中國不譴責但籲停火

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
針對俄羅斯宣布軍事再動員，中國雖沒有譴責，但仍持續呼籲雙方停火，顯現中國的外交手腕。（Twitter via @VOICE_OF_PRC）
針對俄羅斯宣布軍事再動員，中國雖沒有譴責，但仍持續呼籲雙方停火，顯現中國的外交手腕。（Twitter via @VOICE_OF_PRC）

中國對俄烏戰爭的態度依舊曖昧不明！俄羅斯21日宣布局部動員30萬人增兵烏克蘭，不過廣泛被認為支持俄羅斯的中國卻沒有明顯支持，而是呼籲雙方停火、尋求政治解決。國際雖已將中、俄歸為同盟，但中國自俄羅斯入侵烏克蘭以來，就沒有表態支持，外界猜測是為了避免同受西方制裁。

中國也希望停火

根據《半島電視台》報導，中國外交部發言人汪文斌21日被記者問到對於俄羅斯下達部分動員令、徵兵30萬人的看法時表示，呼籲各方停火並進行對話，找出解決問題的辦法。汪文斌強調，國家主權領土的完整必須要被尊重，還有遵守《聯合國憲章》規定，和平解決衝突。

普丁在烏克蘭遭俄羅斯佔領地區決定發動入俄公投後，就宣布了「部分動員令」，而中國自俄烏戰爭從2月開打以來，就不願同西方國家譴責俄羅斯入侵烏克蘭，但卻重複表示需要停火以尋找解決問題的協議，並且要尊重烏克蘭的國家主權，即使習近平前幾天才與普丁2度見面，並決議打造不同於西方的「新國際秩序」。

西方對俄不滿更甚

阿拉伯衛星電視台》提到，中國外交部發言人毛寧上週受訪時，仍維持各方停火的態度；中國常駐聯合國代表張軍也說，國家主權與領土的完整性需要被尊重。外界推測，中國雖然支持俄羅斯，但在烏克蘭問題上不表態，可能是擔心受到西方的經濟制裁牽連。

CNBC》提到，在宣布入俄公投與再動員後，西方國家對於俄羅斯的怒氣更為增加：烏克蘭總統澤倫斯基痛批俄羅斯是恐怖主義的贊助者，美國總統拜登呼籲聯合國更強力支持烏克蘭，北約也表達堅定支持烏克蘭的態度。但普丁在宣告動員時卻反批西方，認為西方才是要透過俄烏戰爭毀掉俄羅斯的兇手。

國會山報》也提到，不只中國，過去與蘇聯關係密切的中亞國家，近年來都開始強調主權完整性，雖然與俄羅斯親善但也不希望俄羅斯過度干預該國內政，中國也加強對中亞國家的經濟布局。該報認為，雖然中亞國家仍挺俄羅斯，但俄國的影響力將慢慢輸給中國、印度與土耳其等國家。

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俄羅斯 烏克蘭 俄烏戰爭

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