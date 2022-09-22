NASA因故暫停登月任務後 成功測試火箭燃料供應

美國國家航空暨太空總署（NASA）今天表示，試飛月球任務數週前因技術問題兩度暫停後，今天已成功完成新火箭燃料供應過程的測試作業。

法新社報導，NASA這項稱為「阿提米絲1號」（Artemis 1）計畫的總監布萊克維爾-湯普森（CharlieBlackwell-Thompson）表示：「我們規劃好的所有目標今天都得以完成。」

這項無人任務希望測試30層樓高的新型太空發射系統（SLS）火箭，以及火箭頂部的無人獵戶座（Orion）太空船，以為未來載人登月之旅做好準備。

NASA本月初最近一次試射其最強大的火箭時，因注入火箭燃料槽的液態氫及氧氣外洩，不得不中途喊卡。

火箭燃料槽已進行維修，今天的測試涉及將燃料再度注入燃料槽的過程。

儘管過程中偵測出少量氫氣外洩，NASA工程師仍能掌控這種狀況。

NASA上週表示，現在的目標是將9月27日作為火箭發射的下個日期，10月2日則訂為後備日期。

NASA說：「團隊將自這次測試評估數據，加上考量天氣和其他因素後，確認準備好進行下一個發射機會。」

當被問及下次嘗試發射的時機，布萊克維爾-湯普森不願置評，不過她表示「對今天的測試感到極為振奮」。

下一次任務「阿提米絲2號」（Artemis 2）將載太空人飛向月球，但不登陸月球表面；至於第3次任務則預定在2020年代中期進行，屆時將有首位女性和有色人種登上月球表面。

NASA想要建立一個稱為「門戶」（Gateway）的月球太空站，並持續存在於月球上，好在2030年代從事火星任務前，徹底理解如何能在長時間的太空任務中存活。