快訊

美國3碼為何台灣僅升息半碼？央行理事會決議搶先看

跟進Fed升息 央行今宣布升息半碼、存準率調升1碼

獨／豬哥亮離世5年…竟還有新廣告冒出？兒子親揭背後原因

NASA因故暫停登月任務後 成功測試火箭燃料供應

中央社／ 華盛頓22日綜合外電報導

美國國家航空暨太空總署（NASA）今天表示，試飛月球任務數週前因技術問題兩度暫停後，今天已成功完成新火箭燃料供應過程的測試作業。

法新社報導，NASA這項稱為「阿提米絲1號」（Artemis 1）計畫的總監布萊克維爾-湯普森（CharlieBlackwell-Thompson）表示：「我們規劃好的所有目標今天都得以完成。」

這項無人任務希望測試30層樓高的新型太空發射系統（SLS）火箭，以及火箭頂部的無人獵戶座（Orion）太空船，以為未來載人登月之旅做好準備。

NASA本月初最近一次試射其最強大的火箭時，因注入火箭燃料槽的液態氫及氧氣外洩，不得不中途喊卡。

火箭燃料槽已進行維修，今天的測試涉及將燃料再度注入燃料槽的過程。

儘管過程中偵測出少量氫氣外洩，NASA工程師仍能掌控這種狀況。

NASA上週表示，現在的目標是將9月27日作為火箭發射的下個日期，10月2日則訂為後備日期。

NASA說：「團隊將自這次測試評估數據，加上考量天氣和其他因素後，確認準備好進行下一個發射機會。」

當被問及下次嘗試發射的時機，布萊克維爾-湯普森不願置評，不過她表示「對今天的測試感到極為振奮」。

下一次任務「阿提米絲2號」（Artemis 2）將載太空人飛向月球，但不登陸月球表面；至於第3次任務則預定在2020年代中期進行，屆時將有首位女性和有色人種登上月球表面。

NASA想要建立一個稱為「門戶」（Gateway）的月球太空站，並持續存在於月球上，好在2030年代從事火星任務前，徹底理解如何能在長時間的太空任務中存活。

火箭 太空人 NASA

延伸閱讀

K湯弟棒球場激起浪花 道奇獨具慧眼事蹟再添一筆

NBA／75歲賈霸重現天勾絕技 湯普森爸：仍是銳不可擋

NBA／湯普森轟三分數值低 2K行銷總監回應是柯瑞太強

英國女王移靈「最帥護衛」超吸睛 盡忠職守感動王室粉絲

相關新聞

墨西哥7.6強震後3天又來6.8強震 官方通報災情釀2死、3千棟建物毀損

台灣時間今（22）下午2時16分左右，墨西哥發生規模6.8的強震，但沒有海嘯警報。震源深度約20.7公里，震央距離墨西哥市410公...

哈利、梅根返美如「瘟神離境」？威廉與凱特終於鬆了口氣

英女王19日國葬後，王孫哈利和梅根夫婦終於返美，讓長兄威廉與大嫂凱特「如釋重負」。

美民間情資報告 揭中國大陸力招核武實驗室科學家回國

美國NBC新聞取得的一分新民間情資報告指出，在過去20年間，至少154名曾在美國最重要國安實驗室從事官方資助研究的中國大...

王室作者新書爆料！安德魯曾與黛妃力阻查理繼位 自己攝政威廉

宮鬥劇無論在華人世界還是西方，都是引人入勝。英女王屍骨未寒，現已傳出她生前最鍾愛的次子安德魯，曾與新王查理三世前妻黛安娜...

英國要大量借貸 專家：恐債務難以償還

全面減稅恐讓英國踏上債務的不歸路！英國近期財政狀況岌岌可危，政府盼透過大量借貸、全面減稅等方式，來改善經濟狀況。但該國智庫警告，近期升息讓債務成本大幅增加，大量借貸恐讓英國踏上債務不斷增長的不歸路。

俄被國際孤立、青年還逃兵 普亭參加上合峰會晚宴「蜷縮在沙發上」

繼上週在中亞的峰會遭友邦冷言相待，俄國總統普亭本週又在聯合國大會成眾矢之的。外媒分析他被孤立後可能冒進，包括核武威脅成真...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。