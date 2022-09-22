吳釗燮接受日經專訪 籲各國打造「民主晶片」生態系

台灣外交部長吳釗燮接受日經新聞訪問時表示，中國大陸對台灣的威脅可能升級，特別是中國大陸國家主席在下月的中共二十大取得第三任任期、鞏固權力之後。

日經新聞22日報導，吳釗燮說：「（對習近平來說，）取得這種權力的非常重要合法性是經濟成長，隨著經濟成長減慢，我們必須非常小心謹慎」，若中國大陸成長持續減緩，削弱習近平的合法性，「我們擔心」他將以入侵或戰爭等外部危機，轉移人民的注意力，並且鞏固權力。

他說，共軍軍機去年共進入台灣防空識別區約1,000次，在今年8月美國眾院議長裴洛西訪台後，更有約400次，「顯示中國對台灣的威脅無疑日漸升高」。

吳釗燮指出，中國大陸的野心遠不止於台海，而是整個亞洲地區：從東海、南海、太平洋、印度洋，一直到全世界，「中國的野心龐大，在柬埔寨、緬甸、孟加拉、斯里蘭卡、甚至遠及（非洲的）吉布地，中國都已在建造海港和海軍基地，中國在印度洋的野心也讓人擔憂」。他說，中國大陸和所羅門群島簽署的安全協議，讓北京在太平洋地區獲得新的破口。

台灣擁有重要的晶片產業，美國近來也對先進晶片和設備出貨給中國大陸施加更多限制，以反制中國大陸科技和軍事企圖心，吳釗燮說，半導體產業應該是「民主晶片」生態系與聯盟，並且憂心在台灣等民主經濟體生產的晶片，可能被北京用於擴張軍力。

他說：「晶片業必須納入民主的構想與元素，並且參與屬於民主聯盟的供應鏈生態系。」「如果晶片開發商和生態系夥伴覺得，擔心自家晶片被中國用於軍事設備或設施，對抗其他民主國家，就必須停止供應這些零組件，台灣企業作為生態系的關鍵環節，也將密切合作。」

雖然中國大陸仍是台灣的最大貿易夥伴，去年雙方貿易額達到3,283億美元，吳釗燮說，台灣對大陸的投資信心無疑在下滑，「中國主席習近平過去幾年來已採取更威權的統治方式，可能影響當地的整體製造環境」，「勞動成本正在稱加，中國的整體經濟正在減慢，中國嚴格的清零防疫政策也嚴重影響當地的生產」。

他指出，更多台灣企業都對在陸擴產抱持審慎態度，「所有這些企業出現一個趨勢，正尋求分散投資到印度、每周以及東南亞，也會回流台灣」。他也強調，台灣是一個「負責任的國家、負責任的政府」，依然「偏好對話多於抗爭」，並且凸顯台灣人民在面對可能的入侵時，捍衛國家的決心。

儘管西方國家對台北當局的支持升高，中國大陸仍能靠龐大的政經影響力，讓一些國家（常是威權國家）更加孤立台灣，例如金田阿根廷、緬甸領袖以及俄羅斯都公開支持北京對台灣的主權宣稱。