日韓領袖三年來首次單獨會談 同意改善雙方關係
共同社與韓聯社報導，日本首相岸田文雄和南韓總統尹錫悅21日在紐約會談，為兩國領袖2019年來的首次一對一會談，兩人同意有必要藉由解決懸而未決的問題，改善雙方關係。
岸田和尹錫悅是在聯合國大會期間進行會談，分享對北韓飛彈與核武威脅的嚴重憂慮，也承諾將加強合作因應，雙方也同意繼續保持溝通，並加速高階外交官之間的對話。南韓總統辦公室表示，這場「非正式會談」持續了30分鐘。
韓聯社指出，尹錫悅和岸田在6月馬德里舉行的北大西洋公約組織（NATO）峰會期間多次會面，包括與美國總統拜登的三方會談，但22日的會面是兩人首度坐下來一對一會談。尹錫悅5月就任以來，努力想改善對日關係。日本也強調戰略合作的重要性。
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