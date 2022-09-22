拜登聯大斥俄「無恥」 稱與中國不求冷戰

美國總統拜登（Joe Biden）週三（9月21日）在紐約的聯合國大會發表演說，提及中俄。在提到與中國的競爭關係時表示，拜登表示，美國將作為一個「合理的領導者」行事，「不尋求冷戰」。

在美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）8月初不顧北京反對訪台後，美中關係持續緊張。拜登說，在應對不斷變化的地緣政治趨勢時，美國與中國之間的競爭「不尋求衝突、不尋求冷戰」，華盛頓也不要求任何國家在美國或任何其他夥伴之間做出選擇。但他表示， 美國將毫不掩飾地宣傳對自由、開放、安全和繁榮世界的願景，以及必須為各國提供的東西。

此外，拜登也表示美國致力於維護台海和平穩定，以外交引領，爭取和平解決衝突。他說：「我們仍然致力於我們的『一個中國』政策，該政策在過去40年裡幫助預防了衝突。我們持續反對任何一方單方面改變現狀。 」

台灣中央社指，這是拜登去年1月就任總統以來首度在聯大總辯論提及台海局勢。在美國哥倫比亞廣播公司（CBS）日前播出的節目「60分鐘」（60 Minutes）中，拜登再次表明，如果發生「前所未有的攻擊」，美軍會介入保衛台灣。美國長期的「戰略模糊」政策被認為再次被打破，但其後白宮重申美國對台政策不變。

嚴厲譴責普京

談及俄羅斯時，拜登譴責俄羅斯在烏克蘭發動「殘酷、無謂的戰爭 」，稱俄羅斯作為聯合國安理會的常任理事國，入侵其鄰國、試圖將一個主權國家從地圖上抹去，「無恥地違反了《聯合國憲章》的核心原則。」

拜登說：「如果各國可以堅持其帝國野心而不承擔後果，那麼就會危及這個機構（聯合國）所代表的一切。」

拜登表示，俄羅斯作為《不擴散核武器條約》簽署國，對歐洲的核威脅顯示了對其責任的「魯莽無視」，並誓言將團結各國反對俄羅斯的侵略。

根據路透社，聯合國約有40個成員國通過提供資金和武器幫助烏克蘭抵禦俄羅斯。

拜登說，儘管莫斯科如此宣稱，但事實上沒有人威脅過俄羅斯，尋求衝突的是俄羅斯一方。

儘管俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）也正在紐約參加聯合國大會，一名俄羅斯駐聯合國副大使也在該會議廳聽取了拜登的演說，但俄羅斯駐聯合國代表團沒有立即就拜登的言論發表評論。

拜登在聯合國發表講話前幾個小時，俄羅斯總統普京宣布「部分動員」，預計徵召30萬預備役軍人，投入俄羅斯在烏克蘭的戰爭。

週三（22日）稍晚，一名白宮高級官員向路透社透露，普京的「部分動員令」表明「俄羅斯的壓力非常大」。但他表示，現在判斷俄羅斯的反對抗議有多嚴重還為時過早。他說，普京被迫「訴諸於他顯然不想做的事情」，「這反映了他在烏克蘭的行動失敗的事實。」

中國外交部重申立場

在普京下令「特別動員」後，中國外交部週三（21日）的例行記者會上，發言人汪文斌表示，中方呼籲有關各方通過對話和協商實現停火，並盡快找到兼顧各方合理安全關切的解決方案。

在被問及烏克蘭東部地區的四個俄羅斯控制地區，將於9月23日至27日舉行「入俄公投」時，汪文斌回應指，中方在烏克蘭問題上的立場一貫、明確，「始終主張各國主權、領土完整都應該得到尊重，聯合國憲章宗旨和原則都應該得到遵守，各國合理安全關切都應該得到重視，一切有利於和平解決危機的努力都應該得到支持。」

他表示，中方呼籲相關各方通過對話協商妥善解決分歧，願同國際社會一道，繼續為推動局勢緩和發揮建設性作用。

中國多次表示在烏克蘭問題上支持所有國家的主權，但拒絕譴責俄羅斯的行動。近年來，中國和俄羅斯走得更近，並在今年初宣布兩國「 無上限」的夥伴關係。第77屆聯合國大會一般性辯論週二（20日）在紐約登場，為期7天，世界多國領導人親自出席，不過中國、俄羅斯、印度、埃塞俄比亞僅派出代表官員參加大會。中國國家主席習近平以及俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）並未出席。

（綜合報導）

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