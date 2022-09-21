拜登聯大演說 痛批普亭「一個決定發動戰爭的男人」
美國總統拜登於美東時間21日上午11時9分（台灣時間21日晚間11時9分）在聯合國大會發表演說，嚴厲譴責俄羅斯侵略烏克蘭，並宣布加碼29億美元糧食暖助，幫助因俄烏戰爭之糧食危機而受影響的全球民眾。
拜登演說一開始就表示，全球近一年處於疫情、糧食安全以及「一個男人一意孤行發起的戰爭」的諸多危機中。他說，俄國以遭到威脅為由入侵烏克蘭，「但是沒有人威脅他們」。
他呼籲全球，烏克蘭有生存的權利，不論是誰、身在何處，都不該對烏克蘭危機表現得冷血。
拜登說，全球國家應遵守國際規則與簽訂的協議，團結一致對抗「無恥地違反國際規定」的俄國，發動戰爭的「荒唐行動」。
聯合國大會21日進入第二天議程，當日看點是伊朗總統萊希、拜登及烏克蘭總統澤倫斯基的演說，聯合國破例允許澤倫斯基以預錄方式在大會發聲。
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