快訊

Fed今三度升息3碼 年底前可能升到至少4.25%

拜登聯大演說 痛批普亭「一個決定發動戰爭的男人」

聯合報／ 編譯莊蕙嘉／即時報導

美國總統拜登於美東時間21日上午11時9分（台灣時間21日晚間11時9分）在聯合國大會發表演說，嚴厲譴責俄羅斯侵略烏克蘭，並宣布加碼29億美元糧食暖助，幫助因俄烏戰爭之糧食危機而受影響的全球民眾。

拜登演說一開始就表示，全球近一年處於疫情、糧食安全以及「一個男人一意孤行發起的戰爭」的諸多危機中。他說，俄國以遭到威脅為由入侵烏克蘭，「但是沒有人威脅他們」。

他呼籲全球，烏克蘭有生存的權利，不論是誰、身在何處，都不該對烏克蘭危機表現得冷血。

拜登說，全球國家應遵守國際規則與簽訂的協議，團結一致對抗「無恥地違反國際規定」的俄國，發動戰爭的「荒唐行動」。

聯合國大會21日進入第二天議程，當日看點是伊朗總統萊希、拜登及烏克蘭總統澤倫斯基的演說，聯合國破例允許澤倫斯基以預錄方式在大會發聲。

烏克蘭 拜登 俄烏戰爭

延伸閱讀

俄國恐動用核武 普亭前顧問點名「這3人」要為烏克蘭戰爭負全責

拜登談保台後美官員重申政策不變 意涵費疑猜

德桑提斯送無證客去拜登老家？ 地方官員等接機撲空

拜登任命資深顧問組團 落實晶片法527億補貼

相關新聞

拜登聯大演說 支持台海和平穩定

俄羅斯宣布局部動員增兵烏克蘭，美國總統拜登於美東時間廿一日上午十一時九分（台灣時間廿一日晚間十一時九分）在聯合國大會發表...

女子頭巾沒戴好被宗教警察打死 伊朗婦女怒燒頭巾抗議釀8亡

伊朗22歲女子瑪莎（Mahsa Amini）13日在首都德黑蘭因未依規定整齊佩戴頭巾，被宗教警察逮捕，過程中疑遭暴力相向...

普亭不惜 「局部動員」犯眾怒 但練兵還要一年多

俄羅斯總統普亭21日在預錄的向全國談話中宣布即日起「局部動員」，國防部長蕭依古（Sergey Shoigu）隨後表示，將動員當過兵的後備軍人，大約有30萬人，他並強調，學生和義務役軍人不會被派上戰場。普亭雖未正式宣戰，或全面徵兵，但已將烏克蘭戰爭升高，英國衛報指出，普亭將俄國人民和經濟體置於戰時狀態， CNBC指出，「局部動員」是模糊概念，可能代表俄國企業和公民必須對戰爭投入更多。

阿米尼之死引發伊朗全境抗議浪潮

（德國之聲中文網）現年22歲的年輕女性阿米尼被控佩戴頭巾"不和規範"而被風俗警方拘捕。關押期間，阿米尼宣告死亡。上周五伊朗當局證實阿米尼的死訊之後，事件在伊朗引發了廣泛的抗議浪潮。 人權積極分子宣稱

拜登聯大演說「堅定支持台海和平穩定與一中政策」

美國總統拜登於美東時間21日上午11時9分（台灣時間21日晚間11時9分）在聯合國大會發表演說，演說後段提到台海，但未多...

拜登聯大演說 痛批普亭「一個決定發動戰爭的男人」

美國總統拜登於美東時間21日上午11時9分（台灣時間21日晚間11時9分）在聯合國大會發表演說，嚴厲譴責俄羅斯侵略烏克蘭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。