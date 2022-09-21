阿米尼之死引發伊朗全境抗議浪潮

（德國之聲中文網）現年22歲的年輕女性阿米尼被控佩戴頭巾"不和規範"而被風俗警方拘捕。關押期間，阿米尼宣告死亡。上周五伊朗當局證實阿米尼的死訊之後，事件在伊朗引發了廣泛的抗議浪潮。

人權積極分子宣稱，庫爾德裔女性阿米尼在被關押期間，遭警察猛擊頭部而死亡。但當局駁斥了這一說法，並承諾將就事件展開調查。

社媒中流轉的同抗議集會有關的視頻顯示，一些女性示威者摘掉了頭巾，並將其投入篝火，或象征性地將頭發剪短。首都德黑蘭的一次集會上，示威者高喊"不要頭巾，不要面罩，要自由，要平等"等口號。紐約和伊斯坦布爾等地，也舉行了聲援集會。

伊朗官方媒體報道稱，夜間的街頭抗議活動已經持續五天，並已擴展至15個城市。為了驅散參與者多達千人的集會活動，警方動用了催淚瓦斯，並逮捕了部分示威者。

總部位於倫敦的人權組織"宣言19條"宣稱，"有關伊朗警方和保安力量非法使用暴力手段，包括向示威者開槍射擊的報道，令人極度不安。"

伊朗官方通訊社報道稱，示威者呼喊反政府口號，並向警方投擲石塊，還縱火點燃警車和垃圾桶。伊朗最高精神領袖哈梅內伊周三發表了公開講話，但並未提及波及全境的抗議浪潮。

總部位於挪威的庫爾德人權組織 Hengaw宣稱，迄今為止，已有示威活動中已有六人死亡，另有450受傷，五百多人被捕。這些數據目前無法得到獨立核實。網絡上流轉的視頻顯示，伊朗南部設拉子（Shiraz ）持續至凌晨的抗議活動中，警方向示威者開槍。

阿米尼死亡事件以及伊朗當局對此事的反應，已經引起了美國、法國等一系列國家的譴責。這也是2019年以來，伊朗境內規模最大的抗議浪潮。

伊朗外交部發言人卡納尼（ Nasser Kanani）周二對"境外勢力的干預"予以譴責。他表示："一些國家以一起正在調查中的事件為借口，試圖達到反對伊朗政府和民眾的目的。"

（路透社）

© 2022年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】