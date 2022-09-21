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女子頭巾沒戴好被宗教警察打死 伊朗婦女怒燒頭巾抗議釀8亡

聯合報／ 編譯莊蕙嘉／即時報導
抗議民眾21日在土耳其伊斯坦堡的伊朗領事館外焚燒頭巾抗議，一旁有人手持據信為死者瑪莎的照片。（法新社）
抗議民眾21日在土耳其伊斯坦堡的伊朗領事館外焚燒頭巾抗議，一旁有人手持據信為死者瑪莎的照片。（法新社）

伊朗22歲女子瑪莎（Mahsa Amini）13日在首都德黑蘭因未依規定整齊佩戴頭巾，被宗教警察逮捕，過程中疑遭暴力相向，在拘留所陷入昏迷，送醫後仍於14日不治。此案引發伊朗婦女憤慨，全國各地爆發示威，連續五天的動亂至少已造成八人死亡。

來自伊朗西北部城市薩蓋茲的瑪莎，13日跟著兄弟到德黑蘭時，被宗教警察指控服儀不整。伊朗宗教法律規定，女性應用頭巾把頭髮包住，並穿著寬鬆衣物。

各地婦女上街抗議，焚燒頭巾，抗議宗教警察執法過當。

聯合國人權事務高級專員辦事處表示，瑪莎被警察用警棍毆打頭部，還抓著她的頭去撞警車。德黑蘭警方否認施暴，宣稱瑪莎死於「突發心臟衰竭」，但她的家人說瑪莎的身體很健康。

警察 伊朗 德黑蘭

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