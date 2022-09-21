緬甸學校遭空襲 眾多學生喪生

自一年半前發生軍事政變以來，東南亞國家緬甸局勢一直動蕩。近日的一次致命軍事行動尤其引起震驚：一所學校遭空襲，至少有11名學童喪生。據當地媒體報導，上周五（9月16日），兩架武裝直升機攻擊了西北部實皆省( Sagaing)塔巴因(Tabayin)的一所學校。

聯合國兒童基金會也報告有11人死亡，此外，有15名兒童失蹤。目擊者稱，至少有20名學生受傷，部分傷勢嚴重。幾名學童的親人對德新社說，遭到空襲後，老師讓孩子們藏到課桌底下去，但對其中一些孩子來說，已經太晚。

當局確認

緬甸軍政府證實，接到叛亂分子在當地活動的報告後，立即調遣部隊乘直升機前往該村。當局指控武裝分子利用平民作為盾牌。政府軍在村裡發現了地雷和其它爆炸物。一抵抗組織領導人強調說：如果他們殺我們，我們可以接受，因為我們在和他們作戰。但殺害學校孩子，這不能接受。

歐盟對相關報導表示震驚。歐盟外交委員博雷利辦公室聲明，這一以平民為目標的軍事行動違反國際人道主義法律，是犯罪行為，必須對之全面調查，必須問責，決不能把兒童和學校作為作戰目標。

2021年2月發生軍事政變以來，緬甸深陷混亂和暴力之中。諾貝爾和平獎得主昂山素季的民選政府被推翻，軍政府以鐵腕手段實施統治。但該國民眾不屈服：抵抗組織蜂起，在許多地方與政府軍交戰。

一再發生兒童死亡事件

根據聯合國緬甸人權狀況特別報告員今年6月的一份報告，政變以來，至少有382名兒童被武裝團體殺害或致殘，政府軍要負主要責任。報告指出，不少兒童還被脅迫，參與政府軍和反叛組織之間的武裝沖突。

（德新社，法新社）

© 2022年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】