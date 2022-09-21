南韓企業佈局東南亞 建設印尼新首都

東南亞年輕人力多，吸引南韓企業爭相前往。包括浦項鋼鐵與三星集團日前都宣布前往印尼或馬來西亞設廠，南韓也將參與印尼新首都計畫。專家指出，由於東協地區人口多達7億加上當地年輕人力充足，未來極具發展潛力。

南韓鋼鐵在印尼設廠

據《Business Ko-rea》報導，南韓浦項鋼鐵稍早宣布與多家印尼企業合作，雙方將在鋼鐵、營建與電動車電池材料領域上合作，其中包括投資印尼喀拉喀托鋼鐵廠35億美元，打造另一座高爐與冷軋鋼廠。

在馬來西亞，SK集團則與馬來西亞國家石油旗下子公司Gentari要在氫產業上合作，雙方將合作生產藍氫並在當地推出碳捕捉與儲存計畫。另外，馬來西亞SEDC Energy也在今年1月與韓國三星工程、樂天化學等公司推出潔淨氫計畫。

專家指出，東南亞有潛力能取代中國成為全球製造中心，因為東協人口多達7億人，其20~54歲人口比率為53.7%，而且南韓企業將製造地點移往當地，可望減輕對中國的倚賴並可降低與美國發生摩擦的可能性。

韓國企業多地投資

據韓國輸出入銀行指出，去年南韓在印尼直接投資金額來到史上新高18億美元，並從過去集中投資在越南，目前已分散到印尼、馬來西亞與緬甸等地。

據《歐洲新聞台》報導，日前印尼也擴大與南韓合作，將在婆羅島興建新的首都城市取代目前已過度擁擠的雅加達，也讓南韓廠商得以參與數位基礎建設的興建。南韓總統尹錫悅表示，「這次合作案為本國企業打下基礎，藉此一同打造印尼新首都的基礎建設、電子化政府與智慧城市系統。」

印尼總統佐科威則指出，兩國已開始針對新首都的開發案合作，包括營建與供水。另外，他也積極透過引進南韓投資，要推動在印尼開發電動車。

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