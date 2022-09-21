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污染環境要付代價 聯合國 ：徵「暴利稅」

台灣醒報／ 記者洪瑩霏╱台北報導
聯合國秘書長安東尼奧·古特雷斯警告各國領袖世界「岌岌可危」，認為國際恐陷入癱瘓。（Photo from Flickr）
聯合國秘書長安東尼奧·古特雷斯警告各國領袖世界「岌岌可危」，認為國際恐陷入癱瘓。（Photo from Flickr）

石油巨頭賺到翻？聯合國秘書長提議徵收「暴利稅」！聯合國秘書長安東尼奧·古特雷斯20日在世界領袖年度聚會上，批評化石燃料業者賺取暴利，大肆破壞環境，富裕國家應對石化業加重稅收，將徵收來的稅金，幫助貧困國家適應氣候變遷。該年度聚會也提到，在「國際岌岌可危」的世代，全世界須共同合作與互相信任。

徵收「暴利稅」

根據《路透社》報導，聯合國秘書長安東尼奧·古特雷斯20日在由 193 個成員國組成聯合國世界領袖年度聚會上，敦促富裕國家對化石燃料業者課徵能源「暴利稅」，提議運用徵收來的稅金，幫助受極端氣候影響的國家，以及在物價飆漲中，生活得水生火熱的人民。

「污染環境者必須付出代價。」安東尼奧說這些石化燃料業者今年的利潤暴增了數百億美元，嚴重破壞環境。他認為公關、廣告、金融行業投資石化燃料業公司的行徑，也助長環境污染。此外，他提倡多邊開發銀行必須加把勁，幫助貧困國家適應氣候變遷。

目前英國已通過對北海石油和天然氣生產商徵收 25% 的暴利稅，而歐盟計劃通過對石油公司和發電機的暴利徵稅，籌集超過 1400 億歐元，以保護消費者免受能源價格飆升的影響。

世界危機層出不窮

全球目前面臨的，不僅僅只有環境危機而已。根據《美聯社》報導，古特瑞斯在20日的首屈一指的年度聚會上的開幕式上，警告各國領袖「全世界岌岌可危」，認為國際恐陷入癱瘓。他一一點出持續半年的烏俄戰爭、以色列與巴基斯坦數十年的紛爭、全球氣候變遷、能源危機、糧食短缺、以及層出不窮的假訊息等危機。

智利新總統加布里埃爾·博里克表示，全世界生活在一個充滿不確定性和衝擊的時代，沒有任何一個國家能自救。現場支持多邊主義的聲浪比比皆是，許多各國領袖都同意要大規模地進行國際合作，認為全球比以往任何時候，都更需要合作、對話和信任。

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聯合國 氣候變遷

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