「堅決反對」安倍晉三國葬 日本一男子在首相官邸附近自焚

BBC與日本共同社報導，日本警方21日早上接到報案電話，稱首相官邸和國會議事堂附近有名男子身上著火。該男子送醫後恢復意識，並稱是自己潑油點火，現場則找到寫有「我個人堅決反對」前首相安倍晉三國葬的字條。

根據報導，警方是在早上6點50分左右接到報案，地點則是東京都千代田區霞關三丁目路上。當地是政府機關集中地區，男子著火地點則是內閣官房及內閣府所在的中央合同廳舍8號館南側道路的中央分隔島。據悉雜草起火燃燒，火勢隨後被撲滅，周圍的建築則沒有受損。

警視廳透露，該名男子自稱70多歲，正在調查身份和動機。另有一名試圖滅火的警察也因燒傷送醫、具體狀況不明。日本政府尚未就此發表評論。

報導指出，距離安倍舉行國葬的27不日只剩到一週，預計將有數百名外國政要參加，警視廳已加強警戒、在東京各地增加安保警力。

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