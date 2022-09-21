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拜登表態出兵協防台灣 美、加海軍共同穿越台海

聯合報／ 記者張文馨／華盛頓即時報導
圖為勃克級飛彈驅逐艦希金斯號（Higgins，DDG 76）。 路透
圖為勃克級飛彈驅逐艦希金斯號（Higgins，DDG 76）。 路透

美國海軍第七艦隊20日表示，勃克級飛彈驅逐艦希金斯號（Higgins，DDG 76）和加拿大皇家海軍哈利法克斯級巡防艦溫哥華號（HMCS Vancouver，FFH 331）共同執行例行穿越台灣海峽的任務。

這是美國總統拜登接受專訪、第四度表示若中國大陸進犯台灣，美軍將捍衛台灣後，美國海軍的最新動作。

第七艦隊表示，美加軍艦在台北時間20日穿越台海，這是基於國際法規範，賦予公海的航行和穿越自由。

第七艦隊表示，希金斯號和溫哥華號的航行展現了美國與盟友夥伴對自由開放印太區域的承諾，類似合作代表著美軍針對安全繁榮海域的重點作為。

五角大廈發言人賴德（Patrick Ryder）在記者會答覆記者詢問表示，這是符合國際法規定的例行過境，美國將持續在國際法允許之處飛行、航行與執行任務。

加拿大環球郵報（The Globe and Mail）報導，溫哥華號和希金斯號一起自菲律賓穿越台海到達南韓水域，這趟航行耗費8到12個小時。

加拿大國防部公共關係辦公室主任布希利爾（Daniel Le Bouthillier）表示，穿越台海是最便捷到達（南韓）的航線。

中國大陸駐加拿大大使館對環球郵報表示，中方對美加軍艦穿越台海保持高度警戒，將堅決應對一切威脅與挑釁。

這是美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）上月初訪問台灣以來，美軍第二次穿越台海。

此外，加拿大國會議員友好協會主席史葛洛（Judy Sgro）在內的加國參眾議員計畫10月率團訪台。

美國 台海 加拿大

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