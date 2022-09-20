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中俄西伯利亞天然氣管道暫停輸氣一周 原因曝光

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俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom）9月20日通過Telegram發布消息稱，將於9月22日至29日暫停通過「西伯利亞力量」管道對中國供氣，原因是該天然氣管道將進行例行檢修工作。圖／德國之聲中文網
俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom）9月20日通過Telegram發布消息稱，將於9月22日至29日暫停通過「西伯利亞力量」管道對中國供氣，原因是該天然氣管道將進行例行檢修工作。圖／德國之聲中文網

俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom）9月20日通過Telegram發布消息稱，將於9月22日至29日暫停通過「西伯利亞力量」管道對中國供氣，原因是該天然氣管道將進行例行檢修工作。

該消息稱，根據Gazprom與中石油簽署的《中俄東線天然氣購銷協議》，每年兩次對「西伯利亞力量」天然氣管道設備和系統進行預防檢修，分別在春季和秋季。

「西伯利亞力量」在中國亦稱中俄東線天然氣管道，起自俄羅斯東西伯利亞，由布拉戈維申斯克（Blagoveshchensk）進入中國黑龍江省黑河。俄羅斯境內管道全長約3000公里，中國境內段有3371公里。

這一管道於2019年12月正式投產通氣。當時在影片通氣典禮上，普亭和習近平都強調該管道對中俄能源合作具有重大意義。Gazprom與中石油簽署了為期30年的東線供氣合同，約定該管道每年向中方供應380億立方米天然氣。

分析：不會步「北溪」後塵

9月初，Gazprom亦因檢修暫停通過「北溪1號」管道向德國輸送天然氣。但在檢修結束後一直未恢復通氣。俄方的理由是發現設備漏油，而維修只能在加拿大的原廠進行。

此前，Gazprom還曾以在加拿大檢修的渦輪機無法運返為理由，一再減少「北溪1號」的輸氣量。柏林政府則推測，所謂設備和技術問題不過是莫斯科借口，目的是對歐洲施加壓力，迫使其放寬因烏克蘭戰爭對俄羅斯實施的制裁。

德新社的報導稱，政治觀察家不認為俄羅斯天然氣公司此次暫停對中國輸氣會造成「斷氣」的局面，因為中俄關係並未因烏克蘭戰爭受到衝擊。相反，由於受到西方制裁，包括能源進口方面的制裁，俄羅斯正在試圖擴大對中國的天然氣出口。

中俄之間，除了東線輸氣管道之外，還在計劃修建途經蒙古國、通往中國的「西伯利亞2號」天然氣管道項目，即中俄西線天然氣管道。兩條管線項目雖然同時開始規劃，但東線建成數年後，西線尚無實質性進展。

今年7月，蒙古國總理奧雲額爾登表示，該項目的可行性研究已經完成，相信建造將於2024年開始。上周，在烏茲別克撒馬爾罕舉行的上海合作組織峰會上，中蒙俄領導人在三方會晤中，也表示將推進中俄天然氣管道過境蒙古國鋪設項目。

（德新社、路透社）

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