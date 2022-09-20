英首相特拉斯首度坦承 「與美國簽FTA要等很多很多年」

英國舉行脫離歐盟公投時，脫歐派主打英國脫歐後，不受歐盟拘束，可以很快跟美國簽署「自由貿易協定」（FTA）。不過，英國首相特拉斯（Liz Truss）20日親口證實，這張支票跳票了，在很多很多年後，都未必能簽署。

英國女王國葬19日結束後，特拉斯與多國領導人隨即前往美國參加聯合國年度大會。特拉斯在紐約受訪時坦承，不要說短期，「即使是中期（medium term）」，英美都不會針對洽簽FTA展開談判，雙方目前也沒有進行任何FTA談判。

擔任國貿大臣時，特拉斯就負責為英美簽署FTA做好準備工作，只等英國2020年1月正式脫離歐盟。英國國貿部2020年3月發表184頁的談判目標列表，5月展開談判，取得部分進展，但是在農業等最具爭議的領域，毫無進展。

美國總統拜登上任後就宣布，國內就業情況改善前，無意與他國洽簽FTA。現在看來，就算彼此之間有「特殊關係」的英國也不例外。台灣政府還要大內宣到何時？