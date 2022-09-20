厄瓜多與中國達成債務重組協議 未來還將推進貿易談判

厄瓜多總統拉索（Guillermo Lasso）曾在今年2月宣布，他正在尋求該國債務重組並且改善與中國之間的長期石油銷售合同條件。

在過去的十年，中國已成為厄瓜多的主要融資伙伴。

據路透社報導，厄瓜多同中國國家開發銀行和中國進出口銀行分別達成價值14億美元和18億美元的貸款協議，同時延長了貸款期限並降低攤銷。

《華爾街日報》報導指出，厄瓜多在未來幾個月將面臨向中國支付大筆款項的問題，同時還要努力應對國內日益增高的公共開支的需求，其中包括增加燃料補貼。因此此時達成債務展期協議對厄瓜多政府來說至關重要。

厄瓜多總統府新聞團隊在一份聲明中表示：「根據達成的協議，中國國家開發銀行的貸款期限延長至2027年，中國進出口銀行的貸款期限延長至2032年，從而使現金流得到緩解，繼而支持政府的優先事項。」

厄瓜多政府還設法降低了某些適用的利率，並在6個月的寬限期內暫停了與中國進出口銀行的所有分期償付。

這些貸款是前總統科雷亞（Rafael Correa）任內達成的，其中幾筆貸款與厄瓜多同中國企業簽訂的長期石油銷售合同相關。

厄瓜多總統拉索去年5月上任以來開始向多邊組織尋求融資，以刺激推動在新冠疫情大流行中遭受打擊的厄瓜多經濟得以恢復。厄瓜多與國際貨幣基金組織（IMF）重新談判了一項價值65億美元的信貸協議，該協議於今年到期結束。

拉索還表示，厄瓜多正在推進與中國之間的貿易談判，目標是在今年12月舉行的中國-拉美企業家高峰會上達成一項自貿協定。

（路透社、華爾街日報）

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