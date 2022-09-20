安倍晉三27日舉行國葬 日本政府憂被英女王葬禮比下去

日本前首相安倍晉三的國葬將在27日舉行，共同社20日報導，日本政府擔憂安倍國葬將被英國女王伊麗莎白二世的國葬比下去。

報導指出，英國宣布19日為女王舉行國葬後，美國總統拜登與法國總統馬克宏等各國元首相繼表明出席，安倍國葬雖有印度總理莫迪、越南國家主席阮春福等人參加，但G7領袖中可能只有加拿大總理杜魯多出席，美國則派出副總統賀錦麗參加。

安倍去世後，大約有260個國家、地區及機構發來1700多條唁電，這讓日本政府認為會有更多國家元首來日本。

有人認為，兩場國葬相隔約一周會被拿來作比較，日本首相官邸消息人士更抱怨說，若7月內閣會議決定後立刻舉辦，而不是拖到9月底，或許就不會在國內引發這麼多批評。

富士新聞網20日公布最新民調顯示，62.3%民眾反對為安倍舉辦國葬，31.5%贊成。