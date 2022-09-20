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背後有政治考量？德政治家反對土耳其加入上合組織

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羅特20日對德國編輯部網（RND）表示，上合組織的最大成員是中國和俄羅斯，「在價值觀和目標上與北約截然相反」，因此，如土耳其成為該組織成員，就是「明確背離北約這一安全聯盟」。圖／德國之聲中文網
羅特20日對德國編輯部網（RND）表示，上合組織的最大成員是中國和俄羅斯，「在價值觀和目標上與北約截然相反」，因此，如土耳其成為該組織成員，就是「明確背離北約這一安全聯盟」。圖／德國之聲中文網

羅特周二（9月20日）對德國編輯部網（RND）表示，上合組織的最大成員是中國和俄羅斯，「在價值觀和目標上與北約截然相反」，因此，如土耳其成為該組織成員，就是「明確背離北約這一安全聯盟」。

土耳其總統厄多安上周六稱，希望加入上合組織。該組織於2001年問世，旨在打擊恐怖主義。除中、俄外，印度、巴基斯坦、哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克和烏茲別克也是其成員。土耳其目前被該組織列為對話伙伴。一旦加入，土耳其將成為該集團中第一個同時也是西方安全聯盟——北大西洋公約組織的成員。

羅特認為，厄多安總統的動機出於國內政治考慮。他有意在明年再度當選連任，但因經濟政策錯誤，選情不樂觀。羅特指出，厄多安總統「試圖經由外交動作予以彌補：對北約伙伴希臘示強、破壞對俄羅斯的制裁、威脅阻止瑞典和芬蘭加入北約、現在則公開宣揚有意加入上合組織。」

上合組織被看作是俄羅斯和中國用來制衡美國影響的組織。除了中國和俄羅斯以外，成員國還包括哈薩克、吉爾吉斯、巴基斯坦、塔吉克和烏茲別克等。伊朗在成員國元首理事會第二十二次會議上簽署加入上合組織的文件，正式成為上合組織成員國。土耳其目前是上合組織的對話伙伴。

（德新社）

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