不滿與叛軍和談 查德外長憤而請辭

國家轉型應該與叛軍妥協嗎？查德臨時政府外交部長查理夫19日對外表示，對於臨時軍政府與叛軍的談判方案不滿，因此將以辭職表達抗議。查德長年陷入軍閥割據，由德比將軍領導的軍政府希望國家能停止戰亂並舉行總統大選，但轉型方案未能獲得各方共識，國家仍陷入政治動盪與貧窮的困境。

部長不滿轉型協商

根據《半島電視台》報導，查理夫在推特公布他給總統的辭職信中說，他想要服務國家的心受到嚴重打擊，內閣某些成員對於與叛軍和談的態度讓他看不下去，因此要辭職。主要是查德軍政府8月與超過30個叛軍與基地組織簽訂和平協議，讓他們加入政府轉型的對話。

雖然各方8月20日起在卡達首都杜哈進行談判，但過程受到國內反對黨、社會團體與未簽約的叛軍反對，查德的民主轉型看來遙遙無期：過去30多年查德長期在老德比將軍的軍事統治下，他在2021年4月在探訪軍隊鎮壓叛軍的過程陣亡，軍方擁護他兒子德比將軍繼任。

民主轉型遙遙無期

德比將軍組成軍事委員會，並對外宣稱會在18個月內完成民主轉型，並舉行總統大選，但目前看來達成目標的機會不高。澳洲非營利性媒體《The Conversation》提到，非洲聯盟也很想協助查德進行民主化，非盟主席法基（前查德總理）與塞內加爾總統薩爾都在8月對話開啟時與德比見面，但目前看來談判仍陷入僵局。

查德自1960年從法國獨立後，內戰延續到1979年，但後來老德比將軍1990年推翻總統哈布雷上台，並延續專制統治到他的兒子。雖然查德有很多活躍政黨，但德比領導的愛國拯救運動牢牢地把握權力，國內仍經常發生政治暴力和武裝衝突，查德目前也是世界上最貧窮、貪污情況最嚴重的國家之一。

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