快訊

高虹安博士論文有沒有授權問題？ 資策會發聲明回應

駭客超囂張！Jennie私照又外流 浴缸泡澡照曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

不滿與叛軍和談 查德外長憤而請辭

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
非洲查德近來正舉行民主轉型談判，但外交部長（右一）不滿政府對談判消極態度，憤而請辭。（Photo on @Cherif_MZ）
非洲查德近來正舉行民主轉型談判，但外交部長（右一）不滿政府對談判消極態度，憤而請辭。（Photo on @Cherif_MZ）

國家轉型應該與叛軍妥協嗎？查德臨時政府外交部長查理夫19日對外表示，對於臨時軍政府與叛軍的談判方案不滿，因此將以辭職表達抗議。查德長年陷入軍閥割據，由德比將軍領導的軍政府希望國家能停止戰亂並舉行總統大選，但轉型方案未能獲得各方共識，國家仍陷入政治動盪與貧窮的困境。

部長不滿轉型協商

根據《半島電視台》報導，查理夫在推特公布他給總統的辭職信中說，他想要服務國家的心受到嚴重打擊，內閣某些成員對於與叛軍和談的態度讓他看不下去，因此要辭職。主要是查德軍政府8月與超過30個叛軍與基地組織簽訂和平協議，讓他們加入政府轉型的對話。

雖然各方8月20日起在卡達首都杜哈進行談判，但過程受到國內反對黨、社會團體與未簽約的叛軍反對，查德的民主轉型看來遙遙無期：過去30多年查德長期在老德比將軍的軍事統治下，他在2021年4月在探訪軍隊鎮壓叛軍的過程陣亡，軍方擁護他兒子德比將軍繼任。

民主轉型遙遙無期

德比將軍組成軍事委員會，並對外宣稱會在18個月內完成民主轉型，並舉行總統大選，但目前看來達成目標的機會不高。澳洲非營利性媒體《The Conversation》提到，非洲聯盟也很想協助查德進行民主化，非盟主席法基（前查德總理）與塞內加爾總統薩爾都在8月對話開啟時與德比見面，但目前看來談判仍陷入僵局。

查德自1960年從法國獨立後，內戰延續到1979年，但後來老德比將軍1990年推翻總統哈布雷上台，並延續專制統治到他的兒子。雖然查德有很多活躍政黨，但德比領導的愛國拯救運動牢牢地把握權力，國內仍經常發生政治暴力和武裝衝突，查德目前也是世界上最貧窮、貪污情況最嚴重的國家之一。

【更多精采內容，詳見

延伸閱讀

告別女王 查理三世親筆卡片悼摯愛母親

女王靈柩進入西敏寺 查理三世跟隨其後拭淚

英媒：查理三世打算修法 除去哈利王子等3人攝政資格

娶某大姐坐金交椅！查理父子三人都是姐弟戀 這對年齡差距最大

相關新聞

安倍晉三27日舉行國葬 日本政府憂被英女王葬禮比下去

日本前首相安倍晉三的國葬將在27日舉行，共同社20日報導，日本政府擔憂安倍國葬將被英國女王伊麗莎白二世的國葬比下去。

富國排碳致暖化 窮國擬求償徵全球稅

富有國家應該賠償全球暖化帶來的損失。根據1份英國媒體取得的提案內容指出，部分開發中國家已在連署向聯合國提案，要求富有國家對於過去排碳造成地球暖化給予賠償，並幫助弱勢國家更有效率面對氣候變遷威脅...

背後有政治考量？德政治家反對土耳其加入上合組織

羅特周二（9月20日）對德國編輯部網（RND）表示，上合組織的最大成員是中國和俄羅斯，「在價值觀和目標上與北約截然相反」，因此，如土耳其成為該組織成員，就是「明確背離北約這一安全聯盟...

安倍國葬倒數一週 日本東京維安警戒升級

日本前首相安倍晉三「國葬」倒數一週，日本警視廳從今天開始提升東京維安警戒等級，在人群聚集地強化戒備，國葬當天將成立最高等...

泰國內閣通過 台旅客10月起落地簽延長為30天

為了刺激觀光業和經濟，泰國內閣會議今天同意延長多個國家和地區外國旅客免簽和持落地簽停留在泰國的期間，台灣旅客進入泰國持落...

巴西亞馬遜告急 2022前9個月林火多於2021全年

根據官方今天公布的數據，巴西境內的亞馬遜森林今年截至目前發生的森林火災次數，已超過2021年一整年的總數；這個最新消息再...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。