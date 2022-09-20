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想避免氣候變遷災難 全球2030年前每年須投資1兆美元

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
一份代表45位世界領袖的指標性報告指出，若要避免氣候變遷帶來的災難性影響，到2030年前，每年必須進行1兆美元的再生能源投資與1,300億美元的氫能投資。歐新社
一份代表45位世界領袖的指標性報告指出，若要避免氣候變遷帶來的災難性影響，到2030年前，每年必須進行1兆美元的再生能源投資與1,300億美元的氫能投資。歐新社

一份代表45位世界領袖的指標性報告指出，若要避免氣候變遷帶來的災難性影響，到2030年前，每年必須進行1兆美元的再生能源投資與1,300億美元的氫能投資。

英國金融時報報導，這份報告計算出，到2030年前，全世界每年必須部署的再生能源量能，必須是2021年安裝量的四倍，並且大規模擴大氫能產量，以達到淨零碳排並遏止從燃燒化石燃料造成的全球暖化。

根據國際能源署（IEA）、國際可再生能源署（IRENA）和聯合國在今年11月舉行COP 27氣候高峰會前共同發表的研究報告，到2030年，全球需要額外高達8兆瓦的再生能源量能，高於去年的約3兆瓦；此外，全球也必須增加約150公噸的「再生」與「低碳」氫供應量，也就是從2023年起每年供應量增加一倍。低碳氫是利用碳捕捉技術來捕捉碳排放所製造。

這份報告是占全球經濟七成產值的45個政府委託編撰，這些國家在聯合國氣候峰會上簽署「突破性議題」承諾，盼在2030年前出現可負擔得且便於取得的乾淨技術。這些簽署國家包括美國、歐盟、澳洲、埃及與奈及利亞。

研究結果聚焦五大領域，包括電力、道路運輸、鋼鐵、氫與農業，合計占全球當前逾五成的碳排。

IEA署長比羅爾（Fatih Birol）表示，透過國際合作可讓各國過渡的速度更快、成本更低，「如果沒有這種合作，邁向淨零碳排的過渡將更具挑戰，可能會延後幾十年」。

報告說，各國需要加強合作，並提出25項建議，包括增加跨境超級電網以支撐風電和太陽能等低碳電力的跨國交易。此外，各國應商定共同日期，推動所有新車都應實現零碳排。在鋼產方面，報告建議各國致力於在2030年前將低碳鋼的產量提升至超過1億噸，遠高於目前的不到100萬噸。

另外，聯合國相關活動人士公布的新報告警告，如果大型農業與食品公司不因應與氣候變遷相關的政府新政策和消費者行為，到2030年，這些企業的市值將平均減損約7%，相當於投資人損失約1,500億美元。

再生能源 聯合國 氣候變遷

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