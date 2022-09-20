反核能、天然氣列綠能 綠色和平要提告

不滿歐盟列核能、天然氣為綠能，國際綠色和平組織揚言提告！根據路透社19日報導，環保組織綠色和平批評歐盟把「天然氣」和「核能」列入永續綠能，不僅違反《歐洲氣候法》，背離永續發展的願景，也會導致企業投資化石燃料，導致氣候暖化更加嚴重。該團體表示，若歐盟未在2月前回應，將會提告。

控告歐盟洗綠

根據《路透社》19日報導，綠色和平組織和其他環保活動人士控告歐盟執委會，把天然氣和核能發電納入永續綠色能源。綠色和平表示，歐盟此舉已違反《歐洲氣候法》，並要求歐盟委員會在明年二月以前做出回應。

環保團體認為歐盟將天然氣和核能發電納入永續綠色能源，會助長企業轉向投資化石燃料與核能，而非再生綠能。綠色和平組織成員阿里亞德娜表示，核能的風險相當大，不容忽視，且核廢料的儲存問題，尚未有解決方案，此外他也認為，天然氣是導致氣候變遷和經濟混亂的主要原因。

多個環保組織串聯

《路透社》，歐洲議會7月6日投票通過歐盟提案，支持將天然氣及核能列為環境永續的「綠能」，將核能及天然氣納入歐盟永續金融分類標準。然而歐盟「洗綠」核能與天然氣的行徑，遭到國際相當激烈的批評。

除了綠色和平外，先前就有許多環保團體發表聲明抗議。根據《美聯社》，環境法慈善機構ClientEarth、世界自然基金會、非政府組織運輸與環境（T&E），以及德國環境與自然保護聯盟等環保團體，都曾在七月時，試圖阻止歐盟將天然氣和核能發電納入永續能源的清單，必表示若歐盟不改變目前的政策，他們將採取法律行動。

他們認為化石燃料威脅著歐洲的能源安全，並導致整個歐洲的能源價格飆漲，此外，歐盟將天然氣定義為綠能，除了違反《歐洲氣候法》也違背了當初2015 年《巴黎協定》聯合國氣候峰會中，遏阻全球暖化趨勢的願景。

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