快訊

高虹安博士論文有沒有授權問題？ 資策會發聲明回應

駭客超囂張！Jennie私照又外流 浴缸泡澡照曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

史上同一天第三次！規模7.6強震襲墨西哥「洪水湧入」畫面曝光

聯合報／ 編譯張君堯／即時報導
墨西哥中部太平洋沿海地區於當地時間19日下午1點5分（台灣時間今晨2點多）發生規模7.6強震，巧合的是墨西哥在1985年及2017年的9月19日也都曾發生大地震、引起外界討論。美聯社
墨西哥中部太平洋沿海地區於當地時間19日下午1點5分（台灣時間今晨2點多）發生規模7.6強震，巧合的是墨西哥在1985年及2017年的9月19日也都曾發生大地震、引起外界討論。美聯社

墨西哥中部太平洋沿海地區於當地時間19日下午1點5分（台灣時間今晨2點多）發生規模7.6強震，巧合的是墨西哥在1985年及2017年的9月19日也都曾發生大地震、引起外界討論。

衛報報導，這起地震的震央位於米卻肯州（Michoacán）附近、深度約為15.1公里。米卻肯州當局表示「除了建築物的一些裂縫外，沒有遭受重大破壞的立即回報」，同樣有感的墨西哥城也發布強制疏散令，但市長薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）表示到目前為止還沒有關於首都的損壞報告。

墨西哥總統歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）在推特上表示「港口城市科利馬（Colima）的曼薩尼約（Manzanillo）有一家商場的牆倒塌造成一人死亡」。社群媒體上的影片也可以見到曼薩尼約市發生洪水。

與此同時，美國太平洋海嘯警報系統也針對附近海岸發出可能出現1至3公尺高海嘯的狀況，其餘包括哥倫比亞、哥斯大黎加、厄瓜多、薩爾瓦多、瓜地馬拉、宏都拉斯、尼加拉瓜、巴拿馬、秘魯海岸等多處皆可能發生小於0.3公尺的海嘯。

值得注意的是，1985年和2017年的9月19日分別發生規模7.8和7.1的地震，皆造成相當嚴重的影響，而在這次地震發生的一小時前，墨西哥城還剛舉辦完「919地震周年紀念演習」，首都居民受訪時更表示「就是這個日子，19總會發生些事情，19日是個可怕的日子」。

墨西哥 地震 巴拿馬

延伸閱讀

氣象局示警！近日地震頻繁應「避免山區活動」北台灣降溫舒適偏涼

921防災日宣導流於形式 學者：地方政府欠地震專業人才

墨西哥中部沿海地區規模7.6強震 尚未傳出災損

地震惹禍？台東逾300米水溝氣爆起火 疑加油站油管接頭鬆脫

相關新聞

安倍晉三27日舉行國葬 日本政府憂被英女王葬禮比下去

日本前首相安倍晉三的國葬將在27日舉行，共同社20日報導，日本政府擔憂安倍國葬將被英國女王伊麗莎白二世的國葬比下去。

富國排碳致暖化 窮國擬求償徵全球稅

富有國家應該賠償全球暖化帶來的損失。根據1份英國媒體取得的提案內容指出，部分開發中國家已在連署向聯合國提案，要求富有國家對於過去排碳造成地球暖化給予賠償，並幫助弱勢國家更有效率面對氣候變遷威脅...

背後有政治考量？德政治家反對土耳其加入上合組織

羅特周二（9月20日）對德國編輯部網（RND）表示，上合組織的最大成員是中國和俄羅斯，「在價值觀和目標上與北約截然相反」，因此，如土耳其成為該組織成員，就是「明確背離北約這一安全聯盟...

安倍國葬倒數一週 日本東京維安警戒升級

日本前首相安倍晉三「國葬」倒數一週，日本警視廳從今天開始提升東京維安警戒等級，在人群聚集地強化戒備，國葬當天將成立最高等...

泰國內閣通過 台旅客10月起落地簽延長為30天

為了刺激觀光業和經濟，泰國內閣會議今天同意延長多個國家和地區外國旅客免簽和持落地簽停留在泰國的期間，台灣旅客進入泰國持落...

巴西亞馬遜告急 2022前9個月林火多於2021全年

根據官方今天公布的數據，巴西境內的亞馬遜森林今年截至目前發生的森林火災次數，已超過2021年一整年的總數；這個最新消息再...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。