白宮重申對台政策未變 稱拜登保台言論「不言自明」

（德國之聲中文網）在美國總統拜登周日（9月18日）於專訪中第四度稱美國在中國武力犯台時將派軍協防台灣後，美國白宮印太事務協調員坎貝爾（Kurt Campbell）19日在華府出席一個論壇時表示，拜登關於保衛台灣的言論「不言自明」，美國的政策並未改變。他說：「我認為，把今天從白宮發表的言論稱為回避總統的言論是不合適的。總統的談話內容不言自明，我確實認為我們的政策一直是一致的，沒有改變，並將繼續下去。」

盡管白宮一再重申美國對台政策未變，但部分專家認為，拜登此舉可能有意或無意睇削弱美國在對台獨立議題上不採取立場的一貫做法。部分人士分析，中國會把拜登的評論視為暗中支持台灣宣布獨立，而這對北京來說是條紅線。這些人士還說，拜登的評論比公開承諾美國將派兵防御台灣還更可能加劇中國採取敵對行動的可能性，因為北京很可能已認為華府將出兵保衛台灣。

美國保護民主基金會的中國政策專家辛格爾頓（Craig Singleton）告訴路透社：「一邊辯稱美國的台灣政策沒有改變，一邊又聲稱美國有為台灣而戰的承諾，而台灣應對獨立做出自己的判斷，這些政策是不連貫的。北京可能會擔心拜登暗示台灣可以自己決定是否獨立。」

部分共和黨參人士贊揚了拜登18日受訪時的言論，但也抨擊白宮再次公開做澄清。拜登政府國家安全委員會發言人沃森（Adrienne Watson）表示：「總統直接肯定了美國長期以來的一個中國政策。」

拜登的言論也獲得了一些盟國的支持。正在出訪美國的立陶宛議會議長尼爾森（Viktorija Cmilyte-Nielson）向路透社表示，拜登的評論「有意義且及時」。

中國駐華盛頓大使館發言人劉鵬宇則重申，美國不應該向台灣分離主義勢力發出錯誤的信號，以免有破壞台海兩岸和平和中美關系的危險。

華府智庫戰略與國際研究中心智庫的中國問題專家Jude Blanchette告訴路透社，拜登的講話混淆了而不是澄清了美國的政策。他說：「語言的准確性對美國的台灣政策論述來說至關重要。如果我們要做出一個根本性的政策轉變，也就是即使台灣宣布獨立，我們也要保衛台灣，那麼這就值得進行更有力的討論，而不是讓每個人都透過他在『60分鐘』的專訪得知。」

華府布魯金斯學會桑頓中國中心的研究員何瑞恩（Ryan Hass）則在推特上發文寫道，若在拜登每次發表美國將派兵協防台灣的言論後，華府仍暗示美國對台政策沒變，這將會貶低美國公開聲明的可信度。他寫道：「最好的說法是說美國的目標未改變，那就是維護台海的和平與穩定。

(路透社丶美聯社)

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